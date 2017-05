O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, apelou este martes a "un Partido Socialista máis eficaz no seu conxunto en Galicia", á vez que advertiu que, se se somete a "análise" o último ano da súa formación "en Galicia e en España", el non cre que "o principal déficit existente" atópese no grupo que dirixe no Pazo do Hórreo.

Leiceaga Cualifica A Feijóo De ?Buchipluma?, Que ?Non Pesa Nada? Dentro Do Seu | Fonte: Europa Press

Manifestouno na rolda de prensa posterior á Xunta de Portavoces, tras ser preguntado sobre as declaracións realizadas pola presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, quen asegurou, nunha entrevista coa Cadena SER, que o partido necesita facer "unha oposición máis contundente" tras máis dun ano "sen unha dirección sólida".

Leiceaga indicou que non escoitou a entrevista, polo que lle resulta "un pouco difícil" xulgar exactamente as palabras de Cancela, pero trasladou o seu "respecto a todas as opinións".

A continuación, constatou que, se se realiza "unha análise" do labor feito polo PSOE "en Galicia e en España" no último ano, non diría que "o principal déficit existente" resida no Grupo Parlamentario do PSdeG. "Xa sei que isto é opinable", apostilou.

En todo caso, subliñou que o PSdeG está inmerso "nun proceso de reflexión interna" que culminará "nos próximos meses" cando a formación se dote "dunha nova dirección elixida en primarias e nun congreso".

"Iso é o máis importante e toca facer con sensatez todas as achegas necesarias neste proceso, que poden afectar a formas de actuar nos distintos ámbitos nos que se expresa o partido. Nese sentido, toda reflexión é benvida", asegurou.

"CENTRAR OS ESFORZOS" EN FACER OPOSICIÓN AO PP

Leiceaga chamou a "centrar os esforzos" en facer oposición ao PP e en formalizar "unha crítica" ás accións dos populares que "van en contra" da sociedade galega.

"Creo que o Partido Socialista ten que ser máis eficaz no seu conxunto en Galicia, e para iso temos que ser capaces de construírnos como forza política con normalidade. Para iso necesitamos un congreso que se fará nos próximos meses", reivindicou Leiceaga, quen asegurou que a el non lle importan tanto "cualificativos de intensidade sobre a dureza como ser eficaces".

"E eficaces quere dicir convencer aos cidadáns da xusteza das nosas decisións", resolveu o dirixente socialista.