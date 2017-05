A FEMP esixe que o Goberno compense aos concellos o custo pola anulación das plusvalías

O presidente da FEMP, Abel Caballero, esixiu este martes medidas ao Goberno para resarcir "ao cento por cento" os custos que xerarán nas arcas municipais a decisión do Tribunal Constitucional de anular parcialmente o imposto de plusvalía municipal, e propuxo dúas vías para dar cumprimento á sentenza.

Abel Caballero. | Fonte: Europa Press

"Non pode ser que un custo lexislativo sopórteno os concellos", reivindicou o presidente da Federación, quen pediu celeridade ao Goberno para resolver "nunhas semanas" o "baleiro legal" existente tras a decisión do Constitucional.

Así, Caballero esixiu que o imposto se "restableza" aos concellos para que se resarza ao "cento por cento" as devolucións do imposto que determinen os tribunais por mor da sentenza. Preguntado polas estimacións dos consistorios, evitou dar unha cifra, entendendo que "se hai que facer algún cálculo, terao que facer Hacienda", aínda que posteriormente apuntou a que segundo datos do devandito Ministerio en 2016 recadáronse ao redor de 2.000 millóns de euros con este imposto.

O Alto Tribunal considera que o imposto sobre as plusvalías municipais vulnera o principio constitucional de capacidade económica na medida en que non se vincula necesariamente á existencia dun incremento real do valor do ben, "senón á mera titularidade do terreo durante un período de tempo" computable entre un ano como mínimo e 20 anos como máximo.

Nunha rolda de prensa tras a reunión da Federación, Caballero chamou a porse "en lugar dos cidadáns" que pagaron un imposto que agora foi anulado parcialmente e declarado inconstitucional, aínda que entende que "non pode ser" que o custo financeiro desa eventual devolución teña que "ser sufragado polos concellos".

PROPOSTAS PARA UNHA REFORMA

Para iso, a Federación propuxo dúas liñas de actuación para resolver a situación de indefinición ao redor dun imposto estatal que recadan os concellos. Segundo Caballero, poderíase impulsar unha reforma do imposto fixando unha base liquidable con criterios obxectivos, isto concretaríase coa creación dun índice anual por parte do catastro da evolución do valor dos chans urbanos. "Podería haber aumento ou diminución, de tal modo que este índice reflectiría a evolución do mercado, sendo positivo ou negativo", apuntou.

"Cada ano diría se o valor do chan nunha determinada zona do país aumentou, diminuíu ou se mantivo", explicou o rexedor vigués, entendendo que este mecanismo resolvería a indefinición que sinala o Constitucional.

A segunda proposta da FEMP sería "subxectiva" e implicaría aplicar unha "base impoñible para ser gravada", que segundo Caballero sería "a plusvalía real: o valor de venda menos o valor de compra". O imposto gravaría se o valor é maior e non gravaría en caso dunha minusvalía, sinalou.

En todo caso, o alcalde de Vigo reiterou que este baleiro legal ten que resolverse pronto polo que pediu ao Goberno que envíe un proxecto de lei para que "o Congreso poida lexislar en prazo de semanas". "Se me apuras no mes de xuño", remachou.