Detidos dous mozos de Marín (Pontevedra) pola venda de droga polo miúdo de cocaína e marihuana

Axentes da Policía Nacional de Pontevedra, no marco da denominada 'Operación Empanada', detiveron a dous mozos pola venda de droga polo miúdo de cocaína e marihuana.

Detidos dous mozos en Marín por trapicheo de drogas. | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Comisaría de Pontevedra, o luns 19 de maio foron detidos dous mozos de Marín de 26 e 34 anos por un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de cocaína e marihuana a outros individuos.

Moitos deles, segundo as mesmas fontes policiais, con antecedentes policiais por delitos contra o patrimonio e contra a saúde pública que acudían ás inmediacións do domicilio dun a adquirir pequenas cantidades das sustancias estupefacientes para o seu posterior consumo, ben no propio domicilio do vendedor ou ben na vía pública.

As primeiras informacións, segundo relata a Policía, remóntanse a finais do pasado ano 2016 cando se recibiron as primeiras queixas de veciños da zona nas que informaban que nun piso situado no centro de Marín supostamente vendíase droga "polo miúdo".

A Policía apuntou que a vendía un home a individuos que acudían ao lugar a comprar, o que xeraba ás veciños molestias dado que en ocasións había pelexas e discusións a calquera hora do día e da noite.

COLABORACIÓN

A Comisaría de Marín solicitou a colaboración de axentes policiais da Comisaría de Pontevedra para tratar de atallar a problemática xurdida a causa do trapicheo de droga.

Por todo iso, os axentes do Grupo de Tráfico Medio da Comisaría de Pontevedra, xunto con axentes policiais da Comisaría de Marín, iniciaron as pescudas que desembocaron na incautación de varias vendas de pequenas cantidades de cocaína e marihuana a outros tantos compradores.

Ademais, observaron que contaba coa colaboración do outro detido, un toxicómano con varios antecedentes policiais que exercía labores de vixilancia na zona para tratar de detectar a posible presenza policial na zona.

Os axentes policiais solicitaron ao Xulgado de Instrución número 2 en funcións de garda de Marín unha orde de entrada e rexistro no domicilio do detido que levou a cabo na mañá do 29 de maio, cando foi detido tanto o principal investigado como o seu colaborador.

REXISTRO

No rexistro practicado no domicilio, os axentes policiais incautáronse de pequenas cantidades de sustancias estupefacientes en doses preparadas para a venda polo miúdo, así como sustancias de corte de diferente natureza.

A iso súmanse cinco teléfonos móbiles, un computador portátil, tres básculas de precisión, cinco armas brancas, das cales algunhas reaccionaron positivo á cocaína, e numerosos aparellos electrónicos que, con posterioridade, comprobarase se proveñen da comisión de feitos delituosos, segundo engade a Policía Nacional.