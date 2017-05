Máis dun centenar de taxis rodearon este martes ao edificio da Xunta, en Santiago, para esixir "control" do que consideran competencia desleal de plataformas de arrendamento de vehículos con condutor (VTC) como Uber e Cabify.

Ethel Vázquez con representantes do sector do taxi na Xunta | Fonte: Europa Press

A partir das 11,30 horas comezaron a protesta, na que os taxistas fixeron soar o claxon dos seus vehículos por San Caetano nunha xornada na que trasladaron á conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, as súas principais reivindicacións.

Este martes unhas diversas manifestacións de taxistas tiveron lugar por toda España. En Madrid, varias patronais do taxi avanzaron que convocarán novas mobilizacións e un paro de carácter indefinido a partir do 31 de xullo se as administracións non atenden as súas reivindicacións e adoptan medidas contra plataformas VTC.

En declaracións aos medios, o presidente da Federación de Autónomos do Taxi de Galicia (Fegataxi), Manuel Sánchez, esixiu un "control estrito" de aplicacións e VTC que fan un "dano incrible" ao sector, con "7.000 ou 8.000 familias vivindo disto".

"Todo o mundo chega ao noso posto de traballo a usurpárnolo", lamentou Manuel Sánchez, que piden "combater" a situación de ilegalidade. Ademais, chama a atención sobre os prexuízos que poden provocar a cidadáns que usen esas plataformas "pensando que é un taxi".

Pola súa banda, o presidente da asociación de autopatronos de Vigo, Manuel Chorén, demanda que todas as VTC estean "controladas" con "un distintivo" e un "rexistro", á vez que lamenta que estas plataformas teñen a "vantaxe" de poder exercer en "calquera rexión" fronte aos taxistas que só se poden traballar en determinadas áreas.

REGULAMENTO DO SECTOR DO TAXI "CANTO ANTES"

Pola súa banda, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, trasladou o "apoio" da Xunta aos taxistas, mentres sinala que se traballa no regulamento do sector para "aprobalo canto antes", nun texto que, promete, será "consensuado".

Así, destacou que este é un sector "importantísimo" para a actividade económica, cun gran número de empregos, polo que indica que a Xunta mantén unha "comunicación fluída" con estes profesionais.

Neste sentido, Ethel Vázquez apuntou "o problema fundamental" pasa polas autorizacións VTC, polo que cre que na súa regulación deben garantirse os dereitos dos taxistas e os usuarios. "Non autorizamos desde a Xunta ningunha autorización VTC a non ser que nos obrigase unha sentenza xudicial", deixa claro.