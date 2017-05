Galicia recolleu en 2016 máis de 287 toneladas de residuos de envases e restos de medicamentos para a súa reciclaxe

Galicia recolleu en 2016 máis de 287 toneladas de residuos de envases e restos de medicamentos destinados á reciclaxe e valorización enerxética.

A directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Cruz Ferreira, asist | Fonte: Europa Press

Os resultados desta campaña de recollida e tratamento dos residuos derivados de embalaxes e medicamentos caducados correspondente ao pasado exercicio déronse a coñecer este martes no transcurso da reunión anual da Comisión de seguimento do Convenio de colaboración asinado entre a Xunta de Galicia e o Sistema colectivo de responsabilidade ampliada (SIGRE).

Segundo o informe presentado por SIGRE, en Galicia recolléronse, durante o ano pasado, un total de 287.308 quilos de residuos de envases e restos de medicamentos, dos cales case un 65 por cento tratáronse para a reciclaxe dos materiais dos que están compostos, como son papel, cartón, vidro, plástico, aerosois e metais, maioritariamente. Ademais, o 35 por cento destináronse a valorización enerxética e apenas o 0,04 por cento restante á incineración.

Os residuos depositados polos usuarios nos colectores específicos e instalados en case todas as farmacias de Galicia son retirados polo sistema integral de xestión autorizado SIGRE, que, ademais da recollida, implica o transporte, tratamento, recuperación, reciclado e outras formas de valorización deste tipo de residuos.

Co obxectivo de alcanzar a correcta xestión dos residuos de envases e restos de medicamentos xerados no fogar, a Xunta de Galicia, a través das Consellerías de Medio Ambiente e Sanidade, asinou un convenio de colaboración co xestor autorizado que está vixente desde o ano 2012.

De feito, durante a reunión celebrada este martes tratouse a próxima reedición do acordo, no que están a traballar os técnicos do departamento de Medio Ambiente co fin de perfilar e definir os compromisos de todas as partes.