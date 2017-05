AMP.- BNG e En Marea reclaman investigar os contratos de Villar Mir fronte a un PP e a un PSdeG remisos á petición

Os grupos de BNG e En Marea uniron forzas para pedir no pleno da próxima semana que se cre no Hórreo unha comisión de investigación sobre os contratos e concesións en Galicia ao Grupo Villar Mir. En fronte, PPdeG e PSdeG mostráronse remisos a unha iniciativa que podería "estender o manto da sospeita" a toda actividade empresarial sen "ningunha proba".

Ao termo da Xunta de Portavoces, tanto a portavoz do BNG, Ana Pontón, como o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, defenderon que hai "elementos suficientes" para sustentar esta comisión de investigación sobre os contratos adxudicados ao grupo do empresario Juan Miguel Villar Mir, "investigado na 'Operación Lezo' e presente nos papeis de Bárcenas".

Á marxe dos supostos vínculos con prácticas de "financiamento ilegal" do PP, Pontón advertiu de que Galicia está pendente de comprobar se o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "cede á chantaxe" de Villar Mir e a Xunta autoriza a segregación da actividade de Ferroatlántica, o que facilitaría a venda das centrais do Xallas.

Tamén Sánchez incidiu en ambos os extremos e subliñou que, a xuízo de En Marea, no que respecta ás sospeitas de financiamento ilegal, o "modus operandi" do grupo non se cinguiría só a Madrid, senón "a todos os lugares".

"É un exercicio democrático importante, a transparencia nunca fixo dano a ninguén salvo aos que teñen algo que ocultar", engadiu, pola súa banda, Pontón, en alusión á postura remisa de populares e socialistas.

"MANTO DE SOSPEITA"

De feito, tanto Sánchez como Pontón instaron a populares e a socialistas a situarse, mentres que, á espera do debate no pleno da próxima semana, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, asegurou que o seu grupo non ten decidido o sentido do voto senón que escoitará "os argumentos" de BNG e En Marea, que --indicou-- polo momento descoñecía.

O obxectivo, defendeu Leiceaga, será comprobar se hai algún "indicio" que avale a investigación, que debe partir de "elementos concretos de proba, de sospeita e non de puras fabulacións". "Se hai algún, seremos o primeiro grupo en tentar investigalo; a lume de biqueira, a fondo e sen concesións. Pero se se trata de establecer unha mímese co que pasa na capital do Reino de España, fraco favor fáiselle a Galicia", aseverou.

Non en balde, advertiu que non se pode estender "un manto de sospeita sobre calquera tipo de actividade empresarial, xa que sería extremadamente nocivo".

"DESPRESTIXIAR A POLÍTICA"

Aínda que non verbalizou que o PPdeG vaia a rexeitar esta proposta, o seu portavoz no Hórreo, Pedro Puy, deu a entender que así será, xa que se pronunciou en contra con contundencia e descualificou a "política" de estender "a sospeita" sen ningún dato "que a probe", antes de incidir en que iniciativas deste tipo "desprestixian a política".

"Sobre esta comisión tamén quero destacar que á oposición non se lle veta o debate de ningunha iniciativa por moi estraña que poida parecer", indicou Puy, quen destacou a "boa evolución" da economía na comunidade e suxeriu que, tras esta iniciativa, hai unha intencionalidade de "ocultalo" por parte de BNG e En Marea.

Segundo Puy, "o que interesa non é recoñecer que algunhas cousas van mellor, senón establecer con tinta de lura sospeitas infundadas sobre actuacións que en ningún momento cuestionáronse". Ademais, recalcou que o feito de que os negocios de Villar Mir estean "sub iudice" noutras comunidades como Madrid deixa "aínda máis claro" que "non hai motivos de sospeita".

"NON VOU A AXUIZAR POSICIÓNS" DO PSOE

Preguntado acerca de se preferiría que todos os grupos actuasen como o PSdeG (que este martes tamén se mostrou remiso á proposta), Puy replicou que el non "axuizará" as posicións doutro grupo, sobre todo cando non sabe que van facer os socialistas porque non o aclararon.

En todo caso, remarcou que igual que se pode interpretar que tras a moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy existe "un intento de desestabilizar ao PSOE", a el non deixa de "chamarlle a atención" que a iniciativa se rexistrase despois de que "desde algún sector" do PSdeG pedísese "máis contundencia" na oposición.

Tamén incidiu en que algún grupo "apele" ao PSdeG cando os votos do PPdeG son os que permitirían aprobar a comisión. Devandito isto, insistiu en que os populares esperan deixar claro no debate o seu rexeitamento a unha forma de facer política que aspira só a "estender unha opinión sobre a situación política en Galicia que non é certa".

De feito, lembrou que o seu xefe de filas e presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, xa sinalou que non hai máis contratos con Villar Mir que na etapa do bipartito, e rexeitou unha vez máis "investigar por investigar".

Puy concluíu que "o mellor" sería que todos os grupos da Cámara "compartisen esta visión" porque, pola contra, sempre pode aparecer "a tentación de replicar co mesmo comportamento". "Mentres eu sexa portavoz non o imos a facer", concluíu.