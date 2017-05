Unha asociación de gardas civís rexeita que se lles aplique a xustiza militar tras o caso dun axente de Verín

A Asociación Escala de Suboficiais da Garda Civil (Asesgc) expresou este martes o seu desacordo en que se aplique a xustiza militar aos axentes deste corpo, pero admite que "actualmente é unha xurisdición competente". Ademais, expresou o seu apoio ao sarxento de Tráfico de Verín (Ourense) que actuou contra un garda por insultos e ameazas graves nun partido de fútbol sala.

Nun comunicado de prensa, esta asociación fai fincapé en que se debe comparecer ante a xustiza militar, teñen "a obrigación" de defenderse, tras o caso do garda civil que foi xulgado e condenado a catro meses de prisión polo Xulgado Togado Militar da Coruña por proferir insultos contra o sarxento da súa unidade de destino durante un partido de fútbol sala en Verín.

"O sarxento en ningún momento insta a vía penal contra o garda civil a pesar de que tiña motivos máis que suficientes para iso dada a gravidade dos insultos e as ameazas vertidas en reiteradas ocasións de forma inequívoca cara a el", segundo considera a Asesgc.

De feito, engade que o garda civil "non chegou sequera a recorrer a sanción imposta en vía interna". "Posteriormente a esta sanción disciplinaria, o propio garda civil é quen denuncia no Xulgado Togado Militar a dúas testemuñas que depuxeron contra el no expediente disciplinario interno co ánimo de que se lle imputase un delito militar a ambos", segundo engade.

"No transcurso desa investigación no Xulgado Militar, aberta a consecuencia da denuncia do garda civil, aparecen novas probas documentais que acreditan que as testemuñas dixeron a verdade. Por este motivo, o Xulgado Militar ao que acudira motu propio o garda civil, decide imputar un delito militar de insulto a superior á vista destas novas probas documentais resultando condenado a catro meses de prisión", relatou esta asociación.

Respecto diso, engade a Asesgc que "estas probas documentais foron achegadas ao Xulgado Militar dada a gravidade das imputacións sobre a falsidade das testemuñas que evidenciaba unha trama para sancionar ao garda civil que pretende aparecer como vítima da Xustiza Militar". "Nada máis lonxe da realidade segundo quedou patente con esas novas probas que deron orixe á imputación, xuízo e posterior condena por insulto a superior", segundo apostila.

"MESMOS ARGUMENTOS"

Por iso, esta asociación considera que "resulta sorprendente" que un garda civil que acode a un Xulgado Militar para acusar a dous compañeiros dun delito "agora laméntese de que a Xustiza Militar aplíqueselle a el cos mesmos argumentos".

"Este non é o primeiro caso en que un garda civil resulta gravemente danado nos seus intereses polos malos consellos de quen deberían representarlles e defenderlles dunha forma eficaz e non pretende ser tan daniños cos propios compañeiros", segundo conclúe.