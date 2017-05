España e Portugal crearán un grupo de traballo para definir proxectos en zonas transfronteirizas e captar fondos europeo

España e Portugal crearán un grupo de traballo para definir proxectos en zonas transfronteirizas e tratar de captar así fondos europeos no novo marco de financiamento que se abre no ano 2020.

Foto de familia con Rajoy e o primeiro ministro de Portugal | Fonte: Europa Press

Este é un dos principais acordos aos que chegaron o presidente do Goberno español, Mariano Rajoy, e o primeiro ministro luso, António Costa, durante a celebración da XXIX cume hispano-lusa, que arrincou este luns en Salamanca e culminou este martes en Vila Real (Portugal).

Rajoy explicou que a finalidade deste grupo de traballo será elaborar iniciativas que permitan logo "actuar de maneira rápida e conxunta". "Será unha cousa pensada e ben traballada; e pode ser moi útil", destacou.

Durante toda a xornada, xa á primeira hora nun acto con empresarios, o xefe do Executivo central falou de "magníficas relacións bilaterais" con Portugal e resumiu o "principio inspirador básico" dos acordos adoptados no cume no da cooperación transfronteiriza.

O obxectivo destes acordos, segundo subliñou, é que sirvan "para atender ás persoas que viven naqueles lugares de España e de Portugal que non son as grandes cidades" e que se atopan ao redor dos límites de ambos os países.

INFRAESTRUTURAS

As infraestruturas ocuparon unha parte relevante do cume e, neste sentido, en materia ferroviaria, a data de 2018 para a finalización das obras no primeiro tramo e a de 2019 para o segundo (Viana-Valença) foi o anuncio realizado polo primeiro ministro luso, António Costa.

No campo das infraestruturas enerxéticas, tamén Costa fixou para dentro deste exercicio o acordo sobre o mercado ibérico enerxético. Ao seu xuízo, unha iniciativa "fundamental para beneficiarse dunha enerxía máis barata que permita reforzar a competitividade" en ambos os países.

Pola súa banda, Rajoy reivindicou os "esforzos" de coordinación en materia de ferrocarril e fixo referencia, como o seu homólogo portugués, ao tres corredores máis relevantes: ademais do que vai do Porto a Vigo, o de Aveiro a Salamanca e o de Sines a Madrid.

"Vaise a reducir moito o tempo para viaxeiros e mercadorías", destacou o presidente do Goberno, para quen "sen ningunha dúbida a colaboración é excepcional e vai ser moi útil".

No concernente ás interconexións enerxéticas, expresou o seu desexo de "seguir avanzando nesta materia fundamental para a competitividade" da economía de ambos os países.

TERRORISMO

Na súa intervención na rolda de prensa conxunta coa que se deu final á cita, Rajoy explicitou unha "condena enérxica e incondicional contra o terrorismo". Neste ámbito, chamou a "manter a colaboración, que está a ser moi boa", na loita contra o 'Daesh'.

Precisamente na alianza contra o 'Daesh', o primeiro ministro de Portugal informou de que o seu país contará co apoio de forzas aéreas en África.

Tamén fixeron fincapé ambos os mandatarios na necesidade de reforzar Europa, ante a inminente saída de Reino Unido.

POTENCIAR OS CAMIÑOS DE SANTIAGO

Uno dos protocolos de colaboración asinados neste cume busca pór en valor a faceta turística e promove para iso a promoción conxunta dos Camiños de Santiago e os Camiños de Fátima, así como espazos e parques naturais e o enoturismo de Portugal e España en mercados intercontinentais e estratexicamente relevantes. Para iso, propón identificar e desenvolver iniciativas conxuntas de promoción.

O tratado sobre a liña de peche das desembocaduras de Miño e Guadiana actualiza a definición dos tramos internacionais dos ríos para maior seguridade xurídica en termos de lexislación.