A Deputación de Lugo apraza a adxudicación do centro de recría ata que se resolva o recurso presentado

O pleno da Deputación de Lugo acordou por unanimidade aprazar a adxudicación do centro de recría Gayoso Castro ata que se resolva un recurso presentado por unha das empresas que confluía ao concurso ao Tribunal de Recursos Contractuais.

A decisión adoptouse a instancias do PP, polo que se acordou esperar ao que ditamine o tribunal despois de que Gañados Deus denunciase que a adxudicataria Recría Castro non cumpría coa prescrición técnica relativa aos xurros e á creación dunha bolsa de 25.000 metros cúbicos fronte aos máis de cinco mil que se contemplan.

O portavoz socialista no pleno, Álvaro Santos, acusou aos populares de "manobras dilatorias", sobre un centro no que se investiron máis de 13 millóns de euros, á vez que non dubida que finalmente sairá "inadmitido" o recurso.

Polo seu lado, o portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro, que en principio avanzou que se absterían en canto á adxudicación, xustificouse que se deixase encima da mesa a adxudicación ao "non" contar no seu grupo cos precisos "coñecementos técnicos".

RESPALDO XURÍDICO

Mentres, o alcalde de Begonte, o popular José Ulla, acusou de "improvisación" ao goberno provincial e vinculou o respaldo do seu grupo á adxudicación a que se produza "un respaldo xurídico" fronte ao recurso.

Finalmente foi o presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, o que visou que o tema quedase "encima da mesa" ata que se dirima este recurso por parte do Tribunal de Recursos Contractuais.