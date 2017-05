España e Portugal asinan acordos de cooperación policial, científica e sobre turismo e emprego

A XXIX Cume Luso-Española celebrada este luns e martes en Vila Real (Portugal) terminou coa firma de oito acordos, memorandos ou declaracións conxuntas entre ambos os Gobernos, para impulsar a cooperación en ámbitos como o policial, o de emprego, o de cooperación científica e tecnolóxica e o do turismo.

Foto de familia con Rajoy e o primeiro ministro de Portugal | Fonte: Europa Press

En primeiro lugar, os ministros de Asuntos Exteriores dos dous Gobernos asinaron un Tratado polo que se establece a liña de peche das desembocaduras dos ríos Miño e Guadiana e delimítanse os tramos internacionais de ambos os ríos.

Tamén mostraron a súa disposición común a avanzar na definición do réxime de caudais, incluíndo a determinación dun réxime de caudais para o Baixo Guadiana, segundo consta na Declaración do Cumio.

Pola súa banda, os de Interior subscribiron un acordo para impulsar os Centros de Cooperación Policial e Aduaneira (CCPA) hispano-portugueses para mellorar o intercambio de información e apoiar ás Forzas de Seguridade de ambos os países. Para iso, decidiron optimizar o seu réxime de funcionamento e acordaron que utilicen a ferramenta de intercambio seguro de información (SIENA).

Na actualidade, hai cinco CCPA hispano-portugueses, dous en territorio español en Tui/Valença do Minho (Pontevedra) e Cayas/Elvas (Badaxoz), e tres en territorio portugués en Vilar Formoso-Fontes de Oñoro (Salamanca), Castro Marim/Ayamonte (Huelva) e Quintanilha/Alcañices (Zamora).

En terceiro lugar, os ministros de Defensa asinaron a Declaración Conxunta do V Consello Hispano-Luso de Seguridade e Defensa. Este Consello subliñou a cooperación en materia de Defensa entre os dous países e destacou que os dous participan, en estreita colaboración, no esforzo da Coalición Internacional de Loita contra o Daesh, con continxentes militares co-despregados no Centro de Besmayah, para adestrar a forzas iraquís.

No marco da UE, reafirmaron o seu compromiso de profundar o alicerce europeo de seguridade e defensa nunha lóxica de non duplicación e de complementariedade coa Alianza Atlántica.

Pola súa banda, o ministro de Fomento asinou co seu homólogo unha Declaración de Intencións sobre Transportes e Infraestruturas; os de Emprego un Memorando de Cooperación e Asistencia Técnica. Tamén se asinou un para promover a cooperación no ámbito da ciencia espacial e unha declaración para reforzar a cooperación nun investigación científica e tecnolóxica.

Tamén subscribiron un protocolo de colaboración en materia de Turismo, para poñer en valor do goce turístico e a promoción conxunta en mercados intercontinentais dos Camiños de Espiritualidade, os Parques Naturais e o Enoturismo de Portugal e España.

COMPROMISO CO PROXECTO EUROPEO

Segundo consta na Declaración do Cume, os dous Gobernos reafirmaron o seu "compromiso total" co proxecto europeo e entenden que a UE debe considerar "os anhelos e preocupacións dos cidadáns". Ente outras cousas, apostan por "respectar ao máximo as liberdades que conforman o mercado interior, especialmente, a libre circulación de traballadores".

Ambos móstranse partidarios dun "novo impulso a converxencia económica entre os Estados Membros" e subliñan o "compromiso de realizar políticas orzamentarias responsables e sustentables, que teñan como obxectivo promover o crecemento, o investimento, a creación de emprego e a cohesión social".

Ademais, apostan por promover "unha verdadeira orientación europea das políticas fiscais que permita avanzar cara a unha maior integración fiscal e, en última instancia, á creación dunha verdadeira capacidade orzamentaria na zona Euro".

Os dous Gobernos saúdan os progresos alcanzados nos alicerces primeiro e segundo da Unión Bancaria e reafirman o seu empeño na implementación do terceiro alicerce, mediante a creación do Sistema europeo de Seguro de Depósitos, dotado dun mecanismo de apoio común, para garantir o seu funcionamento.

Doutra banda, os dous xefes de Goberno encomendaron á Comisión Hispano-Portuguesa de Cooperación Transfronteiriza que dea inicio a un proceso de reflexión sobre como adecuar mellor o Tratado sobre Cooperación Transfronteiriza entre Instancias e Entidades Territoriais (Tratado de Valencia), asinado o 3 de outubro de 2002.

Ademais, comprometéronse a cooperar para aproveitar o potencial económico e paisaxístico das zonas fronteirizas e dos ríos ibéricos, creando constituír un grupo de traballo conxunto que prepare unha estratexia a longo prazo para a aplicación dos fondos comunitarios para o período post-2020.

MERCADO IBÉRICO DO GAS NATURAL

En materia enerxética, os dous Gobernos analizou as posibilidades de cooperación no sector do gas natural, avanzando nos traballos de face a asinar un Tratado sobre o establecemento dun Mercado Ibérico de Gas Natural xa no 2017. Nese ámbito, insistiron na necesidade de aumentar as interconexións, tanto de electricidade como de gas natural, entre ambos os países, e en especial dos dous países co resto de Europa.

Tamén acordaron crear un grupo de traballo técnico que analice as posibilidades dunha maior cooperación no ámbito das enerxías renovables e formule as propostas adecuadas ao longo do ano 2017.

En materia de transporte, os xefes de Goberno reafirmaron a prioridade do investimento nas redes ferroviarias, destacando os avances coordinados no desenvolvemento das conexións ferroviarias Sines-Lisboa/Caia-Madrid-Irún, Aveiro-Vilar Formoso/Fontes de Oroño-Salamanca-Medina del Campo-Irún e O Porto-Vigo.

Ambos os Gobernos saudaron os avances nas obras de electrificación e modernización do tramo Nine/Viana do Castelo, e destacan a recente licitación do concurso para as obras do tramo Viana do Castelo/Valença (fronteira), no lado portugués, e no tramo desde Guillarei ata a fronteira, no lado español, cuxa conclusión coincidirá co final das actuacións no tramo portugués Viana do Castelo/Valença (fronteira).

En canto ás comunicacións por estrada, acordaron asinar en breve prazo o Convenio para a rehabilitación da Ponte Internacional viario-ferroviario sobre o río Miño, entre Valença do Minho e Tui, así como o comezo das obras de rehabilitación da ponte internacional sobre o río Guadiana, entre Vila Real de Santo António e Ayamonte, como consecuencia do Convenio asinado no último Cume.

COOPERACIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Doutra banda, os dous Gobernos acordaron a futura revisión do Protocolo Adicional de Asistencia Mutua en Incendios Forestais nas Zonas Transfronteirizas, para ampliar a franxa de actuación directa a 25 quilómetros en cada lado da fronteira e estender o seu ámbito a outras emerxencias. Tamén decidiron colaborar para o intercambio de información en materia de infraccións de seguridade viaria.

En materia de Emprego, prevese o intercambio de experiencias sobre Seguridade Social, inclusión social, emprego, formación e prevención de riscos laborais, reforzar a cooperación entre as Inspeccións de Traballo, así como en materia de políticas de emprego, co estudo dos mercados de traballo transfronteirizos.

Por último, os dous países "expresan a súa satisfacción polo feito de que tanto o portugués como o español sexan linguas vencedoras da globalización" e subliñan "os lazos fraternos dos seus países con América Latina, expresados ao máis alto nivel nos Cumes Iberoamericanos". Tamén se congratulan da elección de António Guterres para o cargo de secretario xeral de Nacións Unidas.