Peritos psicólogas manifestaron que ven "altamente crible" o relato que este martes repetiu ante a Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra unha nena menor de idade que explica que o seu avó a sometía a abusos sexuais cando tiña entre sete e oito anos de idade.

A declaración da nena desenvolveuse a porta pechada e detrás dun biombo. Na súa comparecencia detallou varios episodios de tocamentos e manoseos por parte do seu avó, como recolleron nos seus informes definitivos a Fiscalía e a acusación particular, que consideran probado que o acusado é autor dun delito de abuso sexual continuado á menor.

Tras escoitar o testemuño "contundente" da nena, aos seus pais e aos especialistas, a fiscal do caso, Encarnación Boullón, aumentou a acusación para o avó procesado, pois inicialmente considerábao autor dun delito de abusos sexuais e pasou a ver acreditado que cometeu un delito continuado de abusos sexuais no que prevalece unha situación de superioridade do home sobre a súa neta, unha tese que tamén sostén a acusación particular.

A petición inicial da Fiscalía era a seis anos de prisión, prohibición de achegarse á menor, o seu domicilio, centro de estudos ou calquera outro frecuentado por ela, así como de comunicarse con ela por calquera medio directo ou indirecto durante nove anos e, a maiores, 10 anos de liberdade vixiada e inhabilitación especial para calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que leve contacto regular e directo con menores de idade durante espazo de 11 anos.

DEFENSA

Durante a vista oral o acusado negou os feitos e acolleuse ao seu dereito a non declarar. "Non se me deu todas as posibilidades de defenderme", afirmou, sobre o procedemento xudicial, en referencia á decisión do tribunal de rexeitar a petición da defensa, que puxo en cuestión a exploración realizada no seu día á vítima e reclamaba unha nova proba.

O xuízo celebrado na Audiencia Provincial de Pontevedra quedou visto para sentenza.