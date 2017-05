A Xunta e o Concello de Ourense mellorarán a eficiencia enerxética da sede de Policía Local

A Xunta e o Concello de Ourense colaborarán nun proxecto para mellorar a eficiencia enerxética na sede da Policía Local e para a corrección de diversos problemas que presenta este edificio en cuestións como o seu illamento, humidades e gretas.

Así o sinalaron este martes o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o alcalde da capital ourensá, Jesús Vázquez, durante a presentación deste proxecto, na sede da Policía Local de Ourense, que contará cun investimento de 60.000 euros.

O vicepresidente da Xunta destacou que é o terceiro ano que o seu departamento e o Concello colaboran en "obras de rehabilitación" que "son moi eficaces porque os responsables municipais son os que din onde hai que investir", segundo apostilou.

Neste sentido, destacou que a colaboración entre o seu departamento e o Concello de Ourense durante os dous últimos anos permitiu rehabilitar o edificio consistorial co obxectivo de "ofrecer máis e mellores servizos aos ourensáns".

Nesta ocasión destacou que as obras permitirán mellorar a eficiencia enerxética do edificio e que os membros da Policía local atendan aos cidadáns "nas mellores condicións".

"É o terceiro convenio que asinamos con Vicepresidencia e este ano preferimos que as obras se realizasen na sede da Policía Local e acollernos a axudas de eficiencia enerxética", abundou Jesús Vázquez.

O edil explicou que o proxecto, que conta cun orzamento de 60.000 euros, tamén recolle melloras na impermeabilización do edificio, na filtración do aire, solucionar problemas de gretas, o desprendemento de varias pezas de cerámica e un fallo na apertura do portón do garaxe.

Nos últimos dous anos a relación do Concello coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza plasmouse en dous convenios que supuxeron máis de 100.000 euros de achega: un para reformar a segunda planta da Consistorial, e outro para mellorar o illamento das xanelas.

EXPURGO DE ARQUIVOS XUDICIAIS DO CARBALLIÑO

Tras a súa visita a Ourense o vicepresidente da Xunta desprazouse á localidade do Carballiño (Ourense) onde visitou o arquivo xudicial acompañado pola delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira.

Durante a súa visita ambos comprobaron os labores de expurgo realizadas no arquivo deste xulgado ourensán, onde apareceu un documento do século XVII, na escritura de foro do ano 1601 datado no lugar de Sobreira Maior.

Rueda lembrou que desde fai catro anos o Executivo galego comezou un plan de expurgo na administración de Xustiza co obxectivo de gañar espazo e dispor de arquivos máis ordenados, útiles e eficaces. Desde a posta en marcha deste plan trasladáronse ou eliminado case un millón de expedientes nos xulgados galegos.

No caso do Carballiño a actuación realizada consistiu nunha ordenación do arquivo, para que sexa máis fácil atopar documentos; retirar e eliminar documentación sen valor e acabar coa duplicidade de arquivos no caso de documentos que tamén se atopaban no arquivo xudicial da capital.