Escolares de seis colexios pontevedreses participan no I Congreso de Educación Ambiental sobre Compostaxe

O Pazo dá Cultura de Pontevedra acolleu este martes o I Congreso de Educación Ambiental sobre Compostaxe para centros de Ensino organizado pola Deputación de Pontevedra ao amparo do Plan Revitaliza e no que participaron case 200 escolares de seis colexios da provincia que demostraron cos seus proxectos que a compostaxe é a forma máis natural de tratar o lixo orgánico.

Este congreso puxo fin ás actividades que se desenvolveron ao longo do curso en 16 centros de ensino de toda a provincia para dar a coñecer a compostaxe como forma de xestión do lixo de maneira lúdica con talleres de formación titulados 'Ás voltas coa compostaxe', 'Xogo da miñoca', 'Quen vive aí?'.

Tamén puxeron en marcha os seus propios composteros particulares e visitaron os centros de compostaxe comunitarios instalados nos diferentes municipios. De aí xurdiron propostas que se materializaron dentro da programación escolar de cada colexio.

O congreso foi inaugurado polo vicepresidente da Deputación provincial, César Mosquera; o director do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), Carlos Vales; e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

ESFORZO

Mosquera eloxiou o esforzo desenvolvido por estes escolares, que son "pioneiros" no traballo escolar sobre compostaxe, segundo dixo, e destacou que cando son os nenos os que animan á familia a compostar, a compostaxe doméstica acaba sendo un éxito.

Pola súa banda, o director do Ceida subliñou que os traballos realizados polos centros participantes no congreso (CEIP San Benito de Lérez, EEI Verducido, CEIP Valle Inclán do Grove, CEIP Noalla-Telleiro de Sanxenxo, Santa Cristina de Cobres e CPI O Toural de Vilaboa) recolleranse nunha publicación que se difundirá entre a comunidade escolar da provincia.

Así mesmo, Carlos Vales felicitou aos profesores que se implicaron na proposta de promocionar a compostaxe, o que cualificou como "un proxecto de innovación educativa nunha época de desilusión docente".

Finalmente, o alcalde de Pontevedra explicou aos escolares que a compostaxe supón unha volta "ao principio, aos nosos avós, que o aproveitaban absolutamente todo". "Fai que teñamos garantido que o medio ambiente tratarase doutra maneira no futuro", concluíu.