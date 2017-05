A conselleira de Infraestruturas e Transporte, Ethel Vázquez, asegurou que "non lle deixan de sorprender" as renuncias de empresas de transportes a 68 contratos correspondentes a unhas 600 liñas de autobús en agosto de 2016.

Así se pronunciou este martes ao ser preguntada pola solicitude realizada pola Comisión Galega da Competencia ás federacións do sector para analizar se houbo un acordo para renunciar a estas rutas que as empresas consideraban beneficiarias.

Respecto diso, tras destacar que a Xunta "traballa para garantir o servizo e dar estabilidade" a un sector que xera "5.000 empregos en Galicia", Vázquez sinalou que lle corresponde ao Consello Galego de Competencia "investigar e decidir se houbo algunha irregularidade".

"Traballamos nesa liña e traballamos cunha lei consensuada co sector o ano pasado e non me deixan de sorprender o gran número de renuncias que houbo, de practicamente 600 liñas", incidiu.

En concreto, as rutas nas que se produciron as renuncias correspondíanse á práctica totalidade das que cubrían o rural de Ourense e gran parte de Lugo. De forma máis residual tamén houbo rexeitamentos a prestar servizos en zonas de Pontevedra e algunha na Coruña.