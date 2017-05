Traballadores do servizo contra incendios da Xunta maniféstanse en Ourense para que se cubran as prazas

Medio centenar de traballadores do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) manifestáronse este martes ante as portas da Delegación de Medio Rural en Ourense para esixir a cobertura das prazas que se quedaron baleiras nos últimos anos e que os seus representantes sindicais cifran en 83 postos de traballo.

Os manifestantes entregaron un comunicado na delegación provincial de Medio Rural no que instan o delegado a pedir á Xunta que cubra todas as vacantes na provincia e no que advirten de que en caso contrario continuarán as súas mobilizacións.

O delegado da CIG Manuel Martínez Méndez explicou que os traballadores das brigadas contra incendios da Xunta en Ourense "esixen" que se cubran as 83 prazas "para que o servizo sexa efectivo".

No caso de que a Administración non dea resposta a esta petición, Martínez Méndez confirmou que os brigadistas "farán as accións necesarias para que isto prodúzase".

MOBILIZACIÓNS

Nesta liña manifestouse tamén Manuel Miguez, secretario do Comité de Empresa por parte de CC.OO., que dixo que se non se cobren as vacantes seguirán con manifestacións e mobilizacións.

Tamén o representante sindical sinalou que non se descarta buscar "outras medidas a maiores", para estender a protesta en Ourense ou en Santiago.

"Entregamos un comunicado no que pedimos a urxente cobertura das prazas vacantes, para que as brigadas vaian apagar incendios con 4 ou 5 compoñentes. Non con dúas persoas", explicou o portavoz de CC.OO..

RESPALDO POLÍTICO

A manifestación dos traballadores das brigadas contra incendios da Xunta contaron co apoio do portavoz de Luís Seara, novo responsable do BNG na cidade e do deputado de En Marea no Parlamento galego Davide Rodríguez.

En concreto, Rodríguez pediu "que non haxa negocio a conta dos incendios" e criticou que en Galicia a loita contra o lume converteuse en "un sector privatizado nun 80%".

O portavoz de En Marea criticou que o PP "está a dar negocio ás empresas privadas mentres os montes seguen ardendo, sobre todo na provincia de Ourense".

Así mesmo, fixo un chamamento para que a loita contra os incendios dependa dun único dispositivo público, porque "na actualidade hai máis de oito entes diferentes traballando" o que, na súa opinión, provoca unha "xestión caótica" dos recursos contra incendios.

"TEMA CAPITAL"

O novo responsable do BNG en Ourense, Luís Seara, confirmou que a súa formación política "volverá levar" ao Parlamento as reivindicacións dos traballadores do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais "porque é un tema capital".

Seara defendeu que esta cuestión "non só se trata dun traballo digno", senón tamén de dar unha resposta aos pobos e xente afectada por "lumes cada vez máis agresivos" e que pon en perigo ás poboacións.

Os portavoces do SPDCIF convocaron esta manifestación para pedir a cobertura de 83 prazas vacantes na provincia. Os responsables sindicais anunciaron unha serie de mobilizacións en protesta porque Medio Rural só se confirmou a contratación de 19 persoas para a próxima campaña.