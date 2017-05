Zalando, Privalia e Zara, as tendas 'en liña' de moda preferidas polas españolas

Zalando, Privalia e Zara son as tendas 'en liña' preferidas polas españolas para comprar moda, segundo despréndese do estudo realizado por Corpora360, no que se analiza as preferencias de compra de moda por Internet.

Compras por Internet | Fonte: Europa Press

O 25% dos enquisados aposta por Zalando, tenda de moda 'en liña' alemá especializada na venda de zapatos e roupa para muller, home e neno, mentres que a 18% aposta pola española Privalia e o 13% por Zara, o buque insignia do Grupo Inditex.

Por detrás do 'top-3' sitúanse Venca, Asos, Vente-privee, La Redoutte, Buy-Vip, EAT e Buy-Vip, que pechará a súa plataforma mañá. Un estudo que mostra que Zara é a única marca preferida polas españolas que tamén conta con tenda física e cóase entre os 'pure players', empresas que se dedican só ao comercio por Internet.

Con todo, o informe mostra que á hora de realizar as súas compras o 63% das españolas decántase polas tendas 'en liña' das propias marcas de moda (Zara, Mango e H&M), seguida polo 42% de plataformas de vendas flash como Vente-privee ou Privalia, e o 37% en 'marketplaces' como Amazon, Asos ou Zalando.

Respecto das idades das compradoras, Asos aparece como a preferida polo segmento máis novo das españolas, mentres que Zalando e Privalia son as opcións polos que se decantan os segmentos de maior idade.

O estudo mostra que o 42% das enquisadas conéctanse ás tendas 'en liña' desde dispositivos móbiles, seguido polo 15% que o fai desde o computador, mentres que o 6% faino desde a tableta.