Alternativas na Xustiza-CUT advertiu que a solución de Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) de nomear en cada provincia xulgados que se especializarán nas denominadas cláusulas chan abusivas en hipotecas "non evitará un novo torrente de demandas", e mantivo que para atender este labor é necesario reforzar "de maneira inmediata" os seus medios persoais e materiais.

A posición do sindicato correspóndese coa dos 50 xuíces decanos de toda España, que este martes fixeron público un comunicado no que avisan de que coa especialización darase unha situación de colapso nos xulgados pola falta de medios humanos e materiais e a imprevisión na posta en marcha deste tipo de órganos.

O portavoz do sindicato, Pablo Valeiras, que remarcou que a mellor solución sería repetir a experiencia dos xulgados de preferentes, considerou que a aprobación do 'Plan de urxencia' do CGPJ suporá unha "repartición masiva destes litixios" e "comprometer a capacidade dos mesmos para dar saída aos asuntos doutra natureza".

Por iso, subliñou que é "imprescindible" que o mesmo día que arrinque este plan --este xoves--, cada un dos xulgados fosen reforzados con dous xestores, dous tramitadores e un auxilio xudicial, así como con medios materiais, todo isto "co fin de axilizar o tempo de resposta, elevar a seguridade xurídica e aumentar a confianza do cidadán".