Un estudo estima que os galegos necesitarían aforrar durante 27 anos para poder comprar unha vivenda

Os galegos terían que aforrar durante unha media de 27 anos para conseguir o colchón necesario para comprar unha vivenda, que actualmente equivale ao 33 por cento do valor dun inmoble.

Vivendas | Fonte: Europa Press

Así o reflicte un estudo da web do aforro Kelisto.es no que se analiza o tipo de hipotecas que conceden os bancos e a capacidade dos consumidores para poder acceder a estes préstamos, tendo en conta os seus ingresos.

Segundo o estudo, os galegos da provincia da Coruña necesitarían os 27 anos, mentres que os de Ourense, 22; os de Lugo, 19; e os de Pontevedra, 28 anos.

A día de hoxe, un 42,8% dos compradores de vivenda necesita recorrer a unha hipoteca para poder afrontar esta operación, segundo indica Kelisto.es. "Ata o inicio da crise económica, era habitual que o consumidor conseguise que o banco lle deixase un 100% do valor da casa que quería adquirir, ou mesmo unha porcentaxe superior", segundo sinala.

"Con todo, co inicio do desastre económico, as entidades extremaron a prudencia e reduciron o loan to value dos seus préstamos: é dicir, a porcentaxe do valor de tasación dun inmoble que conceden ao consumidor en forma de préstamo", segundo advirte.

Actualmente, as hipotecas que comercializan as entidades ofrecen, de media, un 77% do valor de tasación da vivenda, o que obriga ao consumidor a dispor dun importante colchón económico para poder afrontar a compra dunha casa: o 23% restante para completar o valor da casa que desexa comprar, máis dun 10% para pagar os gastos iniciais. "Na práctica, isto tradúcese nun importe medio de 41.854,78 euros en Galicia", segundo explica.

REALIDADE SALARIAL

"Tendo en conta a realidade salarial do país, conseguir o colchón necesario para poder adquirir unha vivenda converteuse nunha tarefa case imposible, sobre todo se se afronta sen ningún tipo de axuda. Así, tomando en consideración o salario máis frecuente en Galicia (15.553,39 euros) e o cociente media de aforro (10% anual), un consumidor tería que esperar 27 anos para poder acceder a unha hipoteca coa que comprar unha casa", sinalou.

Respecto diso, o estudo considera que este "prazo podería reducirse considerablemente se tivese a posibilidade de aumentar o seu cociente de aforro".

"Trece anos se puidese gardar o 20% dos seus ingresos anuais e cinco anos se gardase o 50% do que gaña ao ano, un esforzo dificilmente asumible pola gran maioría dos consumidores", explicou a portavoz de Finanzas Persoais de Kelisto.es, Estefanía González.