O programa 'Connecting for Good Galicia' outorga 35.000 euros a proxectos emprendedores de innovación social dixital

O programa 'Connecting for Good Galicia', posto en marcha por Vodafone e a Xunta, concedeu este martes, nun acto celebrado na Cidade da Cultura, un total de 35.000 euros aos dous mellores proxectos tecnolóxicos da súa convocatoria 2016.

O conselleiro Francisco Conde entrega un dos recoñecementos | Fonte: Europa Press

Ao evento, que serviu de clausura desta primeira edición da iniciativa, acudiu o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. Ademais, participou o director de Administracións Públicas de Vodafone, Diego Torrico, así como o director xeral da Fundación Vodafone España, Santiago Moreno.

'Connecting for Good Galicia' busca desenvolver iniciativas emprendedoras de innovación social dixital en calquera dos ámbitos recolleitos na Axenda Dixital de Galicia 2020 e valora especialmente o enfoque inclusivo cara aos colectivos de persoas con discapacidade ou maiores.

Respecto diso, o titular de Economía, Emprego e Industria destacou que os proxectos presentados nesta primeira edición mostran que os avances tecnolóxicos "tamén están ao servizo das persoas" para dar resposta a "os grandes retos sociais".

PREMIADOS

O seis proxectos participantes desta primeira edición foron Insulclock, Robobo, KeeperTech, Phottic, PsicoVR e Xesmar. Destes, a Xunta, a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), concedeu unha axuda de 25.000 euros á mellor iniciativa da convocatoria polo seu carácter innovador, traballo en equipo, aproximación ao mercado e aproveitamento do programa na súa execución e posta en marcha. O proxecto elixido foi Robobo.

Ademais, Fundación Vodafone España outorgou o 'Premio Conectados pola Accesibilidade' valorado en 10.000 euros ao proxecto Insulclock ao considerar que incorporou os Principios de Accesibilidade Universal.

Todos os proxectos participantes recibiron un diploma acreditativo e un patrocinio de 2.000 euros cada un tras completar o programa de formación e 'mentoring', ao que a Amtega contribúe con 30.000 euros en cada convocatoria.

Para o conselleiro esta iniciativa supón mostrar como nas novas tecnoloxías están as ferramentas para promover unha educación máis dixital, que a sanidade poida dispor de mellores sistemas de tratamento ou integrar ás persoas maiores e colectivos profesionais no TIC. "Os obxectivos que persegue este programa son unha suma de emprendimiento e innovación", destacou.

SEGUNDA CONVOCATORIA

No acto celebrado este martes anunciouse a apertura do II convocatoria do programa, á que se poden presentar candidaturas desde este martes ata o 2 de xullo a través da web da Fundación Vodafone --http://fundacionvodafone.es/premios/premios-connecting-good-galicia--.

O seis proxectos seleccionados poderán beneficiarse dun plan de formación de polo menos seis meses, durante os cales se impartirán sesións sobre o modelo e plan de negocio e contarán con asesoría experta en temas de comunicación, vendas, negocio e accesibilidade para o desenvolvemento dun plan personalizado para cada proxecto. Ademais, disporán dun lugar de traballo no espazo Vodafone Connecting for Good situado na Cidade da Cultura.

Cada iniciativa escollida conta cun patrocinio de 2.000 euros, outorgado por GAIN, e o seis proxectos poderán optar á concesión dunha axuda extra de 25.000 euros de GAIN e a un préstamo participativo ata un máximo de 25.000 euros, a través de XesGalicia. Ademais, Vodafone outorgará o Premio Conectados pola Accesibilidade, cunha dotación de 10.000 euros ao proxecto que mellor incorpore os principios de accesibilidade universal.