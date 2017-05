Intu confirma contactos co Celta para facerse cargo da xestión comercial na futura cidade deportiva

A promotora e xestora de centros comerciais Intu confirmou a existencia de contactos co Real Club Celta para facerse cargo da xestión comercial na futura cidade deportiva que a entidade celeste proxecta no municipio de Mos (Pontevedra).

Fontes da empresa consultadas por Europa Press confirmaron estes contactos que, segundo explicaron, establecéronse "por iniciativa" do propio Real Club Celta, e están encamiñados a explorar a posibilidade de que Intu xestione o ámbito comercial nas futuras instalacións celestes.

A instalación do club no municipio de Mos é unha posibilidade recoñecida polo presidente do Real Club Celta, Carlos Mouriño, quen chegou a admitir que a propia Xunta coñece as súas intencións. No entanto, e consultada por Europa Press, a entidade eludiu facer comentarios acerca da xestión comercial da nova cidade deportiva ou acerca de contactos con Intu.

Por outra banda, Intu confirmou tamén que mantén o seu interese por sacar adiante o proxecto de centro comercial e de lecer coñecido como 'Porto Cabral', en terreos do concello de Vigo.

Fontes da empresa subliñaron a Europa Press que, a pesar de recibir "ofertas" de terreo para trasladar o devandito proxecto a "zonas limítrofes con Vigo", a súa intención é que poida executarse na cidade olívica. Segundo defenden, o investimento sería "non inferior a 600 millóns de euros" e crearíanse "4.000 empregos".