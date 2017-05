O Sergas descarta que filtracións de auga no HULA débanse a deficiencias estruturais

Os técnicos do Servizo Galego de Saúde (Sergas) e do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) descartan que as acumulacións de auga producidas en varias áreas do centro débanse a deficiencias estruturais do edificio xa punta que se debeu á "gram cantidade de choiva caída nun espazo moi curto de tempo".

Así o explicou o Sergas nun comunicado, no que sinala que técnicos e persoal especializado do Sergas "revisaron e supervisaron todas as zonas afectadas, avaliaron os danos producidos e emitiron un informe".

No documento, segundo sinala o Sergas, "conclúese que a acumulación de auga debeuse á gran cantidade de choiva caída nun espazo moi curto de tempo".

"Isto provocou que as arquetas de desaugadoiro que van desde as baixantes e canalóns dalgunhas zonas do centro hospitalario ata a rede de saneamento xeral non fosen capaces de absorber e eliminar a inxente cantidade de choiva, e que nalgúns puntos desbordásese, provocando filtracións ao interior do inmoble, que afectaron, sorbe todo, a plántaa cero", segundo puntualiza a Administración sanitaria.

"RESPONDERON ADECUADAMENTE"

O Sergas subliña, así mesmo, que "revisada a estrutura exterior do edificio e as cubertas" comprobouse que "non sufriron danos e que responderon adecuadamente á gran acumulación de auga que se produciu nelas".

"Hai que destacar que as cubertas do hospital soportaron unha gran acumulación de líquido, que se eliminou en moi pouco tempo sen que houbese nelas ningunha filtración, concentrándose o problema na capacidade de absorción das arquetas de desaugadoiro que comunican o sistema de eliminación de augas pluviais do hospital coa rede xeral de saneamento", segundo abunda.

Neste sentido, o Sergas considera que "desde que o hospital construíuse e está en funcionamento" o sistema de condución e eliminación de augas pluviais "funcionou sempre correctamente, eliminando sen problemas toda a choiva caída nos últimos anos".

Por todo iso, o Servizo Galego de Saúde conclúe que "o incidente de onte (luns) foi debido á gran cantidade de auga acumulada en pouco tempo e non a defectos estruturais do edificio nin ao seu mantemento, que se fai de modo regular todas as semanas".

Con todo, o Sergas indicou que os servizos técnicos do Sergas "seguirán analizando a situación" para determinar "as melloras que teñan que producirse e adoptar as medidas oportunas", de modo que esta situación "non se volva a repetir".