Galicia pecha o primeiro trimestre cun déficit de 18 millóns, o 0,03% do seu PIB

Galicia rexistra un déficit de 18 millóns de euros no primeiro trimestre deste ano, o que supón un 0,03% do Produto Interior Bruto (PIB) galego, de acordo cos datos publicados este martes polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Deste xeito, o déficit de Galicia mantense case invariable en comparación co primeiro trimestre de 2016, xa que entón eran 20 millóns, tamén o 0,03% do PIB.

Deste xeito, o déficit de Galicia (-0,03%) sitúase por baixo da media de comunidades (-0,12%). Con todo, a Comunidade galega volve a cifras negativas fronte ao superávit de 45 millóns de euros que se rexistrou nos dous primeiros meses deste ano.

En concreto, cinco comunidades autónomas rexistraron superávit ata marzo, encabezadas por Navarra (+0,47%), á que seguen País Vasco (+0,31%), Comunidade Valenciana (+0,17%), Canarias (+0,11%) e Asturias (+0,04%).

O resto das comunidades tiveron déficit, con Estremadura como a que rexistra a maior porcentaxe (-0,45%). A continuación aparecen Baleares (-0,37%), Andalucía (-0,33%), Castela e León (-0,29%), Cantabria (-0,26%), Castela-A Mancha (-0,26%), Aragón (-0,19%), A Rioxa (-0,19%), Comunidade de Madrid (-0,18%), Murcia (-0,18%), Cataluña (-0,17%) e Galicia (-0,03%).

Ata finais de marzo o déficit das autonomías situouse no 0,12% do PIB, practicamente igual que o 0,11% rexistrado no primeiro trimestre de 2016. Esta evolución, segundo Facenda, débese en parte ao distinto comportamento dos anticipos a conta do sistema de financiamento en 2016 e 2017.

Os ingresos non financeiros das comunidades aumentaron un 2,4%, ata os 36.585 millóns de euros, cunha alza dos impostos do 7,7%, o que representa 956 millóns de euros máis que no primeiro trimestre de 2016. Pola súa banda, os gastos non financeiros aumentaron un 2,8%.

VALORACIÓN DA XUNTA

Pola súa banda, a Consellería de Facenda valora que Galicia "se consolida entre as comunidades con menos déficit" no tres primeiros meses deste ano.

Nun comunicado, a Xunta remarca que "mantén o seu compromiso de cumprir un ano máis" o obxectivo de déficit fixado polo Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF), que este ano ten un límite do 0,6% para todas as comunidades.