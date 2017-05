O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responderá o pleno da semana próxima sobre a "eucaliptización" en Galicia, as consecuencias para a comunidade dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) e a "falta" de solo industrial competitivo no sur de Pontevedra que favorece a captación de capital por parte de Portugal.

A portavoz do BNG, Ana Pontón, explicou que o seu grupo porá sobre a mesa o debate sobre a "eucaliptización" de Galicia e a necesidade de emprender unha nova política forestal que permita "crear máis riqueza" e "pór o bosque a producir".

A dirixente nacionalista subliñou que os incendios forestais supoñen "un problema cada vez maior" na comunidade e avogou por un plan forestal feito "á medida de Galicia e non de Ence". Neste escenario, chamou a traballar para recuperar terras cultivadas e apelou a pór en marcha incentivos (axudas fiscais e directas) que permitan recuperar especies autóctonas.

Entre os asuntos que defenderá o BNG, Pontón aludiu á petición de "tomar cartas" ante "os continuos abusos" de Audasa na AP-9. Así, á marxe de denunciar a "estafa das peaxes", avogou por impor sancións á concesionaria e habilitar medidas que permitan evitar "os enormes atascos que se dan".

Por exemplo, apuntou a que "cando haxa colas dun quilómetro deberían levantarse automaticamente as peaxes" porque "non é de recibo" que, co que se paga, préstese "un mal servizo" e cheguen a darse mesmo "situacións de perigo". O BNG tamén formulará unha interpelación sobre o sistema de financiamento.

CHAN INDUSTRIAL "COMPETITIVO"

Pola súa banda, o socialista Xoaquín Fernández Leiceaga anunciou que a súa pregunta ao presidente centrarase na "falta" de chan industrial "competitivo" no sur de Pontevedra que permita "competir coa oferta do norte de Portugal.

Como exemplo, Leiceaga sinalou á Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves (Plisan). "Despois de 17 anos de trámites aínda estamos lonxe de que acolla á primeira empresa ou o primeiro emprego", incidiu, mentres que en Portugal cáptanse investimentos dada a posibilidade de ofrecer "chan industrial de boa calidade e baixo custo".

O dirixente socialista recoñeceu que o país veciño tamén paga uns salarios máis baixos, e esgrimiu que, para poder facer fronte á agresiva competencia lusa, Galicia debe aspirar a "segmentos de produción con maior valor engadido".

Os socialistas tamén levarán ao pleno unha proposición de lei de reforma dos orzamentos galegos para que a Xunta "esgote" a capacidade de endebedamento permitida polo Consello de Política Fiscal e Financeira. Isto suporía alcanzar unha décima adicional "sen custo nin risco" para a estabilidade financeira, o que suporía 60 millóns de euros adicionais.

Tamén exporán unha iniciativa de impulso para a creación de xulgados especializados específicos nas causas de cláusulas chan e incluirán dúas preguntas sobre a ampliación do Hospital Universitario de Ourense e a incorporación dun servizo de Medicamento Forense no hospital da Mariña lucense.

PGE E PLAN DE TRANSPORTE

Á súa vez, o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, avanzou que o seu grupo preguntará a Feijóo sobre o PGE, tendo en conta que entenden que os galegos saen "prexudicados por partida dobre" por culpa duns orzamentos "antisociais" que pretenden "perpetuar un modelo económico insolidario".

"Cremos que Feijóo actuou máis como delegado do goberno que como presidente dun país e ímolo a pagar todos", afeou Sánchez.

En Marea tamén defenderá outras cuestións como unha moción encamiñada a "ampliar" a participación pública en relación ao novo plan de transporte da Xunta. En concreto, pretenden que se aumente de 10 a 30 días o prazo de exposición pública dos 42 anteproxectos que definirán as novas liñas.

Tamén pide que o Parlamento "teña coñecemento" do mesmo mediante unha comisión de estudo e que se implique aos concellos. "A Xunta segue negociando bilateralmente coas empresas de transporte. Xa sabemos, as garrafas de Vega Sicilia... E é hora de cambiar esa actitude", demandou.

Entre outras cuestións, En Marea tamén situará no foco do debate a folga polo traslado do 112 e os problemas do sistema informático "deseñado por unha empresa cuxa xerente é filla de (José Manuel) Romay Beccaría"; a dotación de prazas de gardarías; e as emisións contaminantes na comunidade.

LEI DE PROTECCIÓN ANIMAL

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, destacou que tamén se debaterá a lei de protección animal e que espera que "mellore" ao longo do trámite das emendas na Cámara autonómica.

Así mesmo, está prevista a comparecencia do conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, para abordar proxectos financiados con fondos comunitarios que inciden en emprego xuvenil e no benestar galegos.

Os populares tamén reivindicarán a aprobación dun calendario de vacinas para adultos e que se dote "dun marco estable" de colaboración cos concellos para a planificación do novo mapa de transportes e que tamén se impliquen as deputacións.

Outras cuestións polas que se interesarán os populares é a situación da renda de integración social en Vigo ou o balance da aplicación do plan da Hepatite C.