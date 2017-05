Os xuíces advirten de colapso nos xulgados para cláusulas chan a dous días da súa entrada en funcionamento

Os 50 xuíces decanos de toda España fixeron público un comunicado este martes no que advirten dunha situación de colapso nos xulgados --uno por provincia-- que se especializarán en investigar as denominadas 'cláusulas chan' abusivas en hipotecas a partir do próximo xoves. Avisan de falta de medios humanos e materiais e de imprevisión na posta en marcha deste tipo de órganos.

O comunicado, ao que tivo acceso Europa Press, refírese ao plan concretado pola Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) o pasado 25 de maio, e sinala que lonxe de acelerar estes procesos o que ocorrerá será o contrario co consecuente prexuízo para o cidadán.

Lembran que o pasado 21 de febreiro unha representación de xuíces decanos reuniuse con representantes do CGPJ que aseguraron que non se aplicaría o "Plan de Urxencia" que implicaba a creación dos devanditos Xulgados provinciais especializados se non se dispuña de medios humanos e materiais.

A data de hoxe, a tan só dous días de que comece a repartición aos novos Xulgados especializados de ámbito provincial, os xuíces decanos constatan que en moitas cidades con que non se dispón da dotación mínima necesaria para que estes órganos especializados entren en funcionamento. "Loxicamente, o desconcerto entre os xuíces é absoluto", engaden na súa nota.

Por iso, advirten que o vindeiro xoves día 1 de xuño de 2017 pode ocasionarse o colapso dos devanditos xulgados desde o mesmo momento do seu nacemento, e que os centenares de demandas que está previsto que correspondan a cada un deles de toda a provincia pero non poderán tramitalas por falta de medios.

FALTA DE COORDINACIÓN

Os xuíces decanos --que son elixidos os seus compañeiros en cada provincia-- consideran entón que "a imprevisión e falta de coordinación que xa vén sendo habitual- entre o CGPJ, o Ministerio de Xustiza e as Comunidades Autónomas levou a esta situación en moitas cidades de España deixando abandonados á súa sorte aos xuíces afectados sen que ninguén achegar solucións efectivas a dous días da súa entrada en funcionamento".

Cualifican ademais de "sorprendente" que mañá mércores, a un día da posta en funcionamento dos xulgados especializados, estea prevista unha reunión entre o CGPJ e as comunidades autónomas para tratar a problemática.

"A preocupación por este asunto na xudicatura é enorme, sendo a súa única inquietude dar un servizo adecuado, áxil e eficaz ao cidadán, tarefa sinxelamente imposible se non se dota aos xuíces dos medios imprescindibles para o desempeño das súas funcións", engaden.

Por todo iso, os xuíces decanos piden ao CGPJ que reitere a Xustiza e ás comunidades autónomas que cumpran a súa obrigación de dotar de medios persoais e materiais aos devanditos Xulgados provinciais.

Tamén se dirixen ás Salas de Goberno dos diferentes tribunais superiores, para que eleven consulta ao CGPJ no caso de que non se dispoña dos medios persoais e materiais suficientes para pór en marcha o Xulgado provincial de apoio ao Xulgado especializado o vindeiro xoves día 1 de xuño.

Pola súa banda, os xuíces decanos convocarán Xuntas de Xuíces naquelas sedes onde os Xulgados provinciais especializados carezan dos medios necesarios para entrar en funcionamento, ou sexan insuficientes.