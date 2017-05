O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, negou este martes que exista "falta de autoridade" no PSOE da súa provincia, á vez que apelou á "integración" despois de que o pasado domingo a lista de delegados ao congreso federal que fora acordada saltase polo aire debido aos vetos cruzados.

En concreto, o acordo perfilado situaba na cabeza aos propio Campos, seguido da alcaldesa de Lugo como unha mostra da representación institucional da provincia, e incluía entre o tres postos reservados aos afíns a Susana Díaz ao 'díscolo' alcalde de Becerreá, Manuel Martínez. Nesta conxuntura, os partidarios de Pedro Sánchez acabáronse descolgando do consenso e impuxeron a súa propia candidatura, capitaneada por José Luís Raposo, alcalde de Pedrafita.

Ante as críticas do senador Ricardo Varela, quen negociou a lista de unidade en nome dos 'susanistas', sobre a escasa autoridade tanto do presidente da Deputación como do responsable da xestora provincial, Campos rexeitou esas palabras.

"Tentouse buscar o consenso e non foi posible, polo que hai que seguir loitando para conseguilo e para ter un Partido Socialista unido na provincia e en Galicia", resolveu, non sen admitir que agora mesmo hai "xente encabuxada" na súa formación e insistir por iso nas apelacións á unidade. "E é o que imos facer", prometeu.

Devandito isto, o presidente provincial asegurou que tanto el como a alcaldesa tiveron "a opción de estar" na lista que finalmente se aprobou, aínda que ambos declinaron en aras dun "consenso" que "non foi posible" entre as distintas sensibilidades e que "hai que seguir tentando". "Despois dun proceso democrático como foron as primarias, creo que a integración é necesaria e que ten que ser aos poucos", resolveu.

SERÍA "MÁIS DEMOCRÁTICA" UNHA LISTA CONSENSUADA

Sobre este asunto tamén se pronunciou a rexedora lucense, Lara Méndez, quen apuntou que "haberá que deixar pasar un tempo" para que se vaian acougando os ánimos no seu partido.

Do mesmo xeito que Darío Campos, comprometeu que traballará pola unidade do PSOE e restou importancia a non formar parte dos delegados que participarán no congreso no que se votará a executiva de Pedro Sánchez.

Con todo, non pasou por alto que "o máis democrático" sería aprobar unha lista de consenso en base ás porcentaxes obtidas por cada candidato á Secretaría Xeral do PSOE na provincia, tal e como se pactou.

Ao fío do 'congresillo', a alcaldesa descartou que o seu resultado sexa extrapolable ao futuro conclave para elixir á dirección provincial e que supoña un cambio de maiorías.

SITUACIÓN DO PSdeG

Finalmente, sobre a situación do seu partido a nivel autonómico, Darío Campos indicou que lle "vale" calquera dos posibles aspirantes que soan agora para a secretaría xeral.

Trátase da presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela; o vigués Gonzalo Caballero, considerado líder do sector crítico na súa agrupación; e o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. "Calquera deles pode ser bo", resolveu.

Sobre o seu homólogo na Coruña, Campos admitiu que "pode ser" o mellor situado, pero indicou que cando falou con el do asunto non o viu "moi disposto" a dar o paso. "Pero pode cambiar e estar agora para presentarse", proseguiu.