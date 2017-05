O Parlamento pide á Xunta analizar o impacto para a frota que terá a obrigación ao desembarco

O Parlamento de Galicia aprobou este martes unha iniciativa do PPdeG que pedía solicitar á Xunta un estudo que analice o impacto económico e sociolaboral que para a frota galega pode ter o cumprimento da normativa que obriga ao desembarco.

A iniciativa, que saíu adiante na Comisión de Pesca e Marisqueo cos votos a favor dos deputados populares, foi rexeitada por En Marea e o BNG, que pedían "medidas" e non "estudos". Pola súa banda, o PSdeG abstívose.

Segundo explicou o PPdeG nun comunicado, na sesión parlamentaria o portavoz de Mar dos populares, Carlos López Crespo, avisou de que a debilidade da obrigación de desembarque de todas as capturas levaría a reabrir o debate sobre un problema que "ameaza á frota" co seu "amarre" en canto esgote as posibilidades da especie para a que menos cota ten.

Así, sinalou que as chamadas 'choke especies' ou especies de estrangulamento poden supor o "verdadeiro punto de forza da negatividade da aplicación desta norma, ao focalizar nelas o prexuízo dunha dificultade de posta en práctica e derivar das mesmas un dano económico e social que impida a continuidade da actividade da frota".

Ademais, lembrou que os populares galegos sempre defenderon a necesidade de evitar progresivamente descártelos de pesca en base a "estudos rigorosos" e con outras alternativas que permitisen alcanzar o obxectivo sen menoscabar a sustentabilidade da actividade.

ORGANIZACIÓNS REXIONAIS DE PESCA

Por outra banda, na comisión tamén foi aprobada outra proposición non de lei do PPdeG que instaba á Xunta a dirixirse ao Goberno estatal para que promova a adopción dos pasos pertinentes por parte da Unión Europea no fortalecemento do papel das organizacións rexionais de pesca e na consecución de maiores posibilidades no marco de acordos internacionais con terceiros países.

A iniciativa, que viu luz verde co apoio do PPdeG e a abstención da oposición, foi defendida polo deputado popular Alberto Pazos quen destacou que "resulta indiscutible" a eficacia que mostran estas organizacións integradas por países con intereses comúns de pesca na mesma zona para a ordenación dos recursos mariños compartidos.

Por iso, considerou necesario "seguir traballando" para conseguir "máis e mellores cotas" e que se teñan en contan as particularidades de Galicia e os retos de futuro.

E é que Pazos indicou que a negociación e firma de acordos internacionais de colaboración no ámbito de pesca é competencia da Unión Europea e mostraron "os seus efectos beneficiosos" ao abrir á frota a posibilidade de explotar recursos pesqueiros excedentarios no país socio, con acordos de colaboración que permiten unha explotación de recursos pesqueiros en condicións de sustentabilidade biolóxica.