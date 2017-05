O director do complexo ambiental de tratamento de residuos da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, Jacobo Patiño, asegurou que este centro "posúe a taxa de recuperación máis alta de toda España".

En concreto, como referiu, en 2016 recibiu unhas 32.000 toneladas duns 87.000 habitantes e, desa cantidade, recuperáronse 8.000 toneladas de residuos inorgánicos, fundamentalmente envases, e 2.000 toneladas orgánicas, que se transformaron maioritariamente en compost.

"Estamos a reciclar aproximadamente un 37 por cento dos residuos que entran na planta; uns datos moi altos e que nos sitúan en 26 puntos porcentuais por encima da media galega e en oito puntos por encima do conxunto do Estado", destacou, desde as instalacións do complexo no municipio de Lousame (A Coruña).

Devandito isto, Patiño explicou que estas cifras se deben a varios factores, como ser "unha planta pequena, comarcal". "Isto fai que che permita tratar os residuos con máis detalle, e os traballadores xogan un papel fundamental", resaltou.

COLABORACIÓN CIDADÁ

Na súa comparecencia, Jacobo Patiño tamén destacou "a colaboración que realiza a poboación nas súas casas" á hora de facer os depósitos de maneira selectiva nos distintos colectores.

"Somos conscientes de que ao principio pode custar un pouco, pero unha vez adoitado, se non o fas, como que che sentes mal", engadiu.

FUTURO E PLANTAS COMARCAIS

De face ao futuro, o director deste complexo ha dado que está a cumprir en "practicamente todas as categorías" os obxectivos que marca o Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos (Pemar) para 2020.

A excepción é a reciclaxe da materia orgánica, pois o reto está fixado no 50 por cento, "un valor moi alto". "Estamos preto, pero aínda non chegamos", apuntou, non sen pór en valor que Lousame vai "case 10 anos por diante" dos obxectivos estatais.

Á vista dos seus datos, avogou pola creación de "plantas comarcais en lugar unha planta grande, debido á existencia de moita diseminación poboacional". E é que "o aforro dunha gran planta pódese perder no transporte", finalizou.