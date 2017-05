Feijóo analiza coa Asociación Española de Directivos a evolución da economía galega

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reuniuse este martes coa Asociación Española de Directivos (AED), tras a recente constitución da súa delegación en Galicia.

Durante o encontro, ao que acudiron o presidente da AED, Pau Herrera, e o presidente do consello da asociación en Galicia, Manuel Fernández Pellicer, entre outros, avaliouse a evolución da economía galega, e a transformación e modernización do modelo produtivo da comunidade.

Nunha sociedade marcada pola globalización e a dixitalización, abordouse tamén o papel dos directivos nas empresas, así como os retos da asociación en Galicia e en España.

Non en balde, a AED, ademais de levar a cabo un amplo labor de investigación sobre a profesión directiva, ten como obxectivo achegar aos líderes empresariais experiencias, coñecementos e as novas tendencias do mundo do 'management' a través de numerosas actividades e iniciativas.

Creada en 1996, a Asociación Española de Directivos conta actualmente con case 2.000 membros, dos que máis do 60 por cento ocupan a máxima responsabilidade de xestión nas compañías onde desempeñan o seu labor.