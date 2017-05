O XIV Festival de Cans pechou con 13.000 visitantes e 100% de ocupación hoteleira a súa edición de maior éxito

O Festival de Cans, que tivo lugar na localidade pontevedresa do Porriño entre o 24 e o 27 de maio, pechou o seu XIV edición cun total de 13.000 asistentes, entradas esgotadas en todas as sesións á venda e un 100 por cen de ocupación hoteleira, o que a converte na súa edición de maior éxito.

Foto: Cans 2017 | Fonte: Europa Press

Así o trasladou este martes a organización, que valorou que descentralizar a programación e reforzar as actividades do xoves, permitiu "atraer xente xa desde os primeiros días do festival ata o centro do Porriño".

Entre todos os actos, destacou "o gran éxito" da 'Noite Gía dos Videoclips', a demostración gastronómica, e concertos como os de León Benavente, Eladio y los Seres Queridos e Escuchando Elefantes. Ademais, puxo en valor a afluencia de participantes tanto nos espazos e actividades para nenos, como nos encontros, coloquios e talleres.

Finalmente, a organización, que remarcou que conta cun público "fiel" e diverso --tanto local como foráneo--, apuntou que, "a pesar da enorme afluencia, houbo escaseza absoluta de incidentes e atencións no punto médico do festival".