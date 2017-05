Manuel Martínez volve votar co PP para retirar a Darío Campos da presidencia da empresa pública urbanística

Manuel Martínez, o alcalde 'díscolo' de Becerreá que foi designado o pasado mes de febreiro presidente da Deputación de Lugo para pechar a ferida aberta no PSOE lucense, volveu a sumar este martes os seus votos cos do PP e fíxoo para retirar ao presidente provincial, Darío Campos, do liderado da sociedade pública urbanística (Suplusa).

o socialista Manuel Martínez | Fonte: Europa Press

Diso informou o PP de Lugo a través dun comunicado, no que deu conta de que a súa petición de relevar a Darío Campos á fronte de Suplusa aprobouse grazas ao voto de Martínez.

Foi a súa reacción tras ser excluído da lista de delegados ao congreso federal do PSOE, unha candidatura na que tampouco figura Darío Campos despois de que o acordo de integración saltase polo aire debido aos vetos cruzados.

Reincide, por tanto, nos feitos que motivaron a súa expulsión do PSOE fai menos dun ano: romper a disciplina de voto dos socialistas provinciais.

Sobre todo, tendo en conta que Martínez chegou a permitir que a popular Elena Candia se fixese coa presidencia da Deputación de Lugo ao non apoiar ao designado polo seu partido para o cargo, Darío Campos. Con todo, aquela situación reconduciuse cando apoiou a moción de censura contra o PP, o que meses despois lle valeu a vicepresidencia do ente provincial e a volta ás filas socialistas.