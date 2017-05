Feridas tres persoas nun accidente de tráfico en Xinzo (Ourense)

Tres persoas resultaron feridas este martes como consecuencia dun accidente de tráfico co coche no que viaxaban no municipio ourensán de Xinzo de Limia.

Segundo os datos do 112, os bombeiros tiveron que axudar a unha das vítimas a saír do coche, pois quedara "nunha mala posición" na parte traseira do turismo.

Este sinistro tivo lugar na estrada que une Xinzo e Lamas poucos minutos antes das 16,00 horas.

Por outra banda, un autobús no que viaxaban 32 escolares e un camión que transportaba material de obra chocaron en Ourense, aínda que non se rexistraron feridos.

Tal e como indicou o 112, tratouse de "un rozamento" entre os dous vehículos debido á "estreiteza" da vía, na estrada de Monforte á altura do encoro de Velle.

Ocorreu sobre as 16,30 horas e os alumnos fixeron transbordo en dous autobuses para volver aos seus domicilios.