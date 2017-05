Unha persoa tivo que ser rescatada este martes tras romper a perna nunha zona "de difícil acceso" en Padrenda (Ourense).

Segundo o 112, fracturouse a perna nunha ponte de madeira situado nas inmediacións do paseo do río de Ponte Barxas, polo que os bombeiros de Celanova acudiron no seu auxilio.

A partir de aí, a vítima foi trasladada polo 061 ata o hospital Cristal Piñor. Ademais, un mozo resultou ferido tras caer mentres recollía madeira no municipio coruñés de Abegondo e tamén houbo de ser rescatado polos bombeiros, neste caso de Betanzos.

De igual modo, unha ambulancia de Urxencias Médicas encargouse do seu traslado a un centro hospitalario.

O primeiro suceso, tal e como indica o 112, tivo lugar poucos minutos antes das 12,00 horas, mentres o segundo ocorreu ao redor das 12,40 horas.