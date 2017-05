O economista Edward Altman alertou do risco de "quebra" ao que se enfrontan as empresas nun mercado cunha "competitividade global que fai máis difícil a competencia", aínda que, como exemplo da capacidade dalgúns empresarios para remontar esta situación, citou a situación vivida por empresas do actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

O economista Edward Altman en Abanca | Fonte: Europa Press

"Eu chámolle o Houdini dos mercados financeiros porque sempre é capaz de sacar diñeiro", expuxo Altman, quen sinalou, con humor e ao pór este exemplo, que confía en que "non leve á quebra aos Estados Unidos no futuro".

Convidado por Abanca e o Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), o economista estadounidense pronunciou unha conferencia na Coruña, na sede de Afundación, baixo o título 'A evolución de de aplicacións do modelo Altman Z-Score na predición de quebras'.

Nela, fixo un repaso sobre estes modelos, entre eles destinados a analizar unha serie de datos financeiros simultaneamente para avaliar os posibles riscos de empresas. "Ser o primeiro é máis importante que ser moi intelixente", recalcou respecto diso do traballo que iniciou.

CRISE FINANCEIRA

Na súa intervención,apuntou que un "prezo real" da crise financeira rexistrada nos anos 2008 e 2009 foi a redución dos tipos de interese. Dela, explicou que se fixo "para bombear liquidez no sistema", engadiu Altman quen recalcou que isto, á súa vez, xerou "os bonos de alto rendemento".

Mentres, incidiu nos cambios que rexistrou a "evolución no risco". "Cambiou debido ao impacto de bonos de alto rendemento e a competitividade global que fai máis difícil a competencia hoxe en día". Por iso, dixo que cada vez hai "máis grandes quebras" en relación a hai 50 anos.

Con todo, diferenciou a situación en Estados Unidos en relación a outros países como España. Así, dixo que no primeiro pódense producir unha media de 14 quebras cada ano fronte á situación en países europeos.

"Non é moi frecuente que unha empresa española de máis de 1.000 millóns de pasivo termine en quebra", engadiu en referencia ás políticas que se aplican a este respecto nuns países e noutros. Mentres, aludiu á situación de países como Grecia, do que dixo que ten "demasiada débeda para sobrevivir".