(AM)O PSOE de Lugo apoia por sorpresa unha petición do PP para relevar a Campos do liderado dunha empresa pública

O PSOE de Lugo secundou este martes por sorpresa unha petición do PP para relevar ao presidente da Deputación, Darío Campos, do liderado de Suplusa baseándose na "parálise" desta sociedade pública de xestión urbanística.

o socialista Manuel Martínez | Fonte: Europa Press

A proposta colleu "co pé cambiado" aos socialistas lucenses, segundo as fontes consultadas por Europa Press, tendo en conta que non estaba incluída na orde do día da xunta xeral de Suplusa. De feito, o seu debate introduciuse grazas a que Manuel Martínez, o alcalde socialista 'díscolo' de Becerreá, sumou o seu voto aos do PP.

A partir de aí, os socialistas, incluído o propio Darío Campos, apoiaron a iniciativa do PP que pedía a súa substitución. Tamén o fixo Manuel Martínez, do mesmo xeito que os populares, e só o BNG opúxose a substituír ao presidente provincial.

A presidencia de Suplusa era un dos postos reclamados por Manuel Martínez na negociación para volver á disciplina socialista, de modo que o cambio "xa estaba previsto", segundo o PSOE lucense. Con todo, os seus votos apoiaron unha iniciativa do PP crítica coa xestión levada a cabo e que non expón quen será o seu recambio.

OUTRO VOTO DE MARTÍNEZ CO PP

En canto ao voto do alcalde becerrense xunto ao PP para debater esta cuestión, el mesmo xustificouno --en declaracións a Europa Press-- en que había "un compromiso" de que el accedería ao cargo.

De feito, interpretou que o resto dos seus compañeiros de filas "despistáronse" ao non apoiar a urxencia da medida, aínda que aceptou que talvez preferían impulsar eles o cambio en Suplusa en lugar de facelo a instancias do PP.

FERIDA ABERTA NO PSOE DE LUGO

Martínez foi designado o pasado mes de febreiro vicepresidente da Deputación de Lugo para pechar a ferida aberta no PSOE lucense, despois de que, co seu voto, convertise á popular Elena Candia na presidenta provincial e posteriormente contribuíse a desaloxala a través dunha moción de censura.

Esa última actuación tamén lle valeu, ademais do cargo, a reincorporación ás filas socialistas, das que fora expulsado por romper a disciplina de voto.

A súa votación este martes de novo co PP prodúcese apenas dous días despois de ser excluído da lista de delegados ao congreso federal do PSOE; unha candidatura na que tampouco figura Darío Campos despois de que o acordo de integración exposto inicialmente saltase polo aire debido aos vetos cruzados.