O mercado da vivenda en Galicia está sobresaturado

Un mercado "sobresaturado" e "con poucas probabilidades de recuperación". Así describen o panorama inmobiliario galego investigadores do Departamento de Xeografía da Universidade de Murcia. Nun estudo que se publica na revista The Geographical Journal, sitúan a Galicia, Asturias, Cantabria, Castela e León, Estremadura e Aragón como as autonomías cun mercado de vivendas sobresaturado no Estado español.

Pisos.

"Estas autonomías teñen as características dun mercado inmobiliario adverso, é dicir, teñen un alto número de residencias con respecto á poboación e unha alta proporción de segundas residencias, vivendas baleiras e casas rematadas sen vender. A densidade de poboación nestas autonomías é baixa e estancada", argúen os autores do estudo.

Dentro deste grupo, distinguen os casos de Aragón, Galicia, Cantabria e Asturias, un subgrupo no que "aínda que os indicadores do mercado inmobiliario son menos desfavorables e o nivel de ingresos é algo maior, o crecemento demográfico é débil. Todos estes factores conducen a un mercado inmobiliario cunha baixa probabilidade de recuperación", advirten.

Os expertos da Universidade de Murcia analizaron o mercado inmobiliario en España en clave autonómica. A súa análise baseouse na hipótese central de que "hai un exceso de oferta de vivenda en España, aínda que existen algunhas diferenzas rexionais neste fenómeno". Así, examinaron a fase coñecida como o "boom da propiedade" e logo fixeron a análise combinando numerosas variables e aplicando técnicas estatísticas multivariadas, obtendo unha clasificación con tres grupos mercados sobresaturados, mercados saturados pero con potencial de crecemento e mercados menos saturados e con maior potencial de crecemento. "As análises confirman que hai realidades dispares en toda España e mesmo realidades contrastantes entre as Comunidades Autónomas", conclúen.

OUTROS MERCADOS

A realidade galega contrasta coa doutros mercados saturados pero con potencial de crecemento. Estes son: Andalucía, Canarias, Castela-A Mancha, Valencia, Murcia e A Rioxa. Nestes seis casos, os investigadores explican que "os indicadores de vivenda mostran unha densa infraestrutura residencial e confirman a rápida acumulación de vivendas durante o último boom inmobiliario". Porén, matizan, "os fluxos demográficos son favorables e a densidade de poboación media é maior que nos mercados sobresaturados", como o galego. Ademais, salientan, "a participación destas comunidades autónomas en actividades turísticas e de lecer e un aumento da vivenda orientada ao seu uso neste sector dálles unha mellor perspectiva. Esta é a razón pola cal o comportamento xeral dos mercados nestas autonomías ofrece mellores oportunidades e maior dinamismo", xustifican os responsables do estudo.

Mapa do mercado inmobiliario en España. Galicia é unha das seis autonomías cun mercado sobresaturado | Fonte: The Geographical Journal, 183 (2).

Por último, entre os mercados menos saturados e co maior potencial de crecemento distinguen tres subgrupos. Por un lado, o País Vasco e Navarra, onde "os indicadores do mercado inmobiliario mostran menos saturación". "Aínda que estas autonomías mostran un crecemento demográfico limitado, teñen unha base máis forte de sistemas produtivos. Como resultado, na medida en que estas comunidades autónomas sexan capaces de lograr unha certa taxa de crecemento económico, é probable que vexan unha maior demanda de vivenda", explícan os expertos da Universidade de Murcia.

Nun segundo subgrupo nos mercados con maior potencial situan a Madrid e Cataluña, xa que "comparten unha combinación de factores favorables, aínda que con certas diferenzas entre elas: unha gran poboación, mellores tendencias de crecemento da poboación, un potencial de produción significativo e un mercado inmobiliario menos saturado". Como resultado, estiman que se a economía consolida a recuperación, "a demanda de bens certamente seguirá, polo menos en termos de rendemento xeral, sen contar, por suposto, algúns nichos e áreas nos mercados menos atractivos nestas autonomías cunha abundancia de vivendas".

Por último, as Illas Baleares representan un caso aparte no grupo con maior potencial, xa que "o atractivo destas illas para os turistas ofrece un forte argumento que explican por que aínda hai unha demanda significativa aquí para casas recreativas", aportan os autores.

FACTORES

Os expertos estiman que daquí a 2025 "o comportamento con respecto á demanda de vivenda será moi diferente nas tres categorías clasificadas", de xeito que en mercados sobresaturados como o galego "levará tempo absorber o stock de vivendas", mentres que nos mercados saturados pero con potencial de crecemento "a demanda tenderá a estabilizarse, con lixeiros altibaixos".

Os investigadores tamén subliñan un factor clave: as altas taxas de envellecemento en autonomías como a galega, o cal "influirá na demanda futura", ao igual que será determinante o poder adquisitivo da poboación entre 24 e 40 anos, que é a que xeralmente forma un fogar. Nun contexto de salarios cada vez máis baixos, o acceso á compra dunha vivenda semella moi complicado. De igual modo, os nados no coñecido como baby boom español (nos anos sesenta e setenta) comezarán a xubilarse nas próximas décadas e "os seus fillos herdarán os seus fogares, o que podería reducir a demanda de novas vivendas", advirten os expertos, que consideran clave o comportamento que teña a economía española nos próximos anos, así como a accesibilidade ao crédito hipotecario e as taxas de interese asociadas. Con todo, "os mercados 'menos angustiados' poderían mostrar un comportamento positivo cun aumento progresivo da demanda, debido principalmente ao aumento da demanda de segundas residencias tanto entre españois como estranxeiros. Ademais, son rexións con maior dinamismo económico. Como resultado, requiren máis traballo e atraen a mozos, ademais de ter maior poder adquisitivo", conclúe o estudo, titulado. 'Housing, population and region in Spain: a currently saturated property market with marked regional differences'.