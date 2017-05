Fiscalía pide 10 anos de prisión por tentativa de homicidio por apuñalar a un individuo en Bertamiráns

A Fiscalía pide dez anos de prisión para un individuo acusado dun delito de homicidio en grao de tentativa por apuñalar a un individuo nun local da poboación de Bertamiráns, no municipio coruñés de Ames.

Os feitos serán xulgados os días 31 de maio e 1 de xuño ás 9,30 horas na Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago de Compostela.

Tamén a Fiscalía reclama que sexan impostas como penas accesorias as de prohibición de que o procesado aproxímese a menos de 500 metros da vítima calquera que fose o lugar onde este se atope, ao lugar do seu domicilio e traballo e calquera outro frecuentado durante dez anos.

Ademais, o Ministerio Fiscal solicita que o acusado indemnice en concepto de responsabilidade civil á vítima na cantidade de 38.000 euros polos prexuízos sufridos.

FEITOS

Segundo o escrito de acusación do Ministerio Fiscal, o 3 de marzo de 2013 no interior dun local en Bertamiráns o procesado, J.A.B.F., "dirixiuse cara ao cliente do local L.C.N.F. e, sen mediar palabra algunha entre ambos, con clara intención de atentar contra a súa vida, abriu unha navalla de tipo bolboreta de dez centímetros de lonxitude oculta na súa roupa".

O fiscal relata que primeiro lle propinou unha puñalada "na coxa esquerda, subindo co devandito instrumento cravado na zona ata a íngua e, a continuación, outra puñalada no lado esquerdo do abdome". "Seguidamente o procesado abandonou apresuradamente o local", segundo engade.

A vítima sufriu unha ferida na íngua esquerda de 1,5 centímetros "con lesión vascular de arteria e vea femoral común esquerda". Ademais, necesitou transfusión sanguínea durante o ingreso hospitalario tras a intervención por presentar anemia moderada e tratamento antibiótico con posterioridade por complicación da ferida cirúrxica. Segundo concreta o fiscal, o afectado "tardou en sanar das devanditas lesións 90 días".