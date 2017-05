Colectivos de Vigo concéntranse este mércores para denunciar o desafiuzamento dunha muller e os seus dous fillos

Os Ninguéns e a Rede de Solidariedade Popular (RSP) denunciaron que unha veciña de Vigo de 44 anos de idade vai ser desafiuzada "inminentemente" xunto aos seus dous fillos, de 15 e 18 anos, dun piso no que deben varias cotas de aluguer; motivo polo que convocaron unha concentración no seu apoio ás 11,30 horas deste mércores na Praza da Princesa.

Segundo informaron estes colectivos, a familia ía ser desaloxada na noite deste luns --de feito a comisión xudicial trasladouse ata a vivenda--, pero no último momento déuselle de prazo ata o xoves para abandonar o domicilio.

No entanto, a muller, que asegurou que "non ten ningún ánimo de causar problemas ao dono do piso", non dispón de alternativa habitacional, de ningún tipo de ingresos para pagar unha, nin pode acudir ao albergue cos seus dous fillos.

Os Ninguéns indicou que trasladaron esta situación á Xunta, que a empraza a que solicite o Bono de Alugueiro Social e estudará o caso para tentar un adiamento 'in extremis'. En canto ao Concello de Vigo, o colectivo manifestou que en abril concedeu á muller unha axuda puntual que lle permitiría pagar un mes de aluguer, pero aínda non a cobrou.