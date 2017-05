O xénero de metraxe atopada protagoniza o VIII Mostra de Cinema Periférico (S8) na Coruña desde este mércores

A cidade da Coruña será, dende este mércores e ata o 4 de xuño, sede do VIII Mostra de Cinema Periférico (S8), na que se presentarán nunha edición protagonizada polo xénero de 'found footage' (metraxe atopada), onde terán presencia creacións galegas.

A deste ano é unha "edición especial" por coincidir co oitavo aniversario, que se celebra baixo o título de 'Obxectos e aparicións', co obxectivo foi reforzar a internacionalización do festival, pero tamén "apostar forte pola formación".

Por este motivo, o director do S8, Ángel Rueda, indicou no seu día que haberá talleres de formación e 'masterclass' (clase maxistral) a cargo dalgúns dos participantes no festival, que acollerá actividades na sede de Afundación e no Centro Galego de Artes dá Imaxe (CGAI).

Este ano a mostra réndelle homenaxe ao artista multidisciplinar Joseph Cornell, pai do 'found footage' e cineasta experimental, que inspirou o deseño do carte desta edición.

Tamén se exhibirán obras de Céline Fontaine e Luther Price, dúas dos representantes máis destacados na actualidade da metraxe atopada. O programa Found Sounds virará ao redor da creadora holandesa Barbara Meter, ademais dunha expoisición e unha clase maxistral da artista visual María Cañas como pardigma desta disciplina en España.

PROGRAMACIÓN GALEGA E OUTROS

Pola súa banda, a sección 'Sinais' céntrase no cinema galego de vangarda, cunha sesión dedicada á cineasta Diana Toucedo, e outra que reúne traballos de Carla Andrade, Jaoine Camborda, Helena Girón, Marcos Flórez e Samuel Delgado. Ademais poderase ver unha videoinstalación da viguesa Xisela Franco.

No marco do festival, o programa complétase con outras cuestións como a atención que se presta a Aldo Tambellini, un dos pais da contracultura norteamericana nos anos setenta, e á cineasta alemá Helga Fanderl.

Entre outras pezas, o S8 acollerá a estrea mundial do filme 'Potamkin', do canadense Stephen Broomer, mentres se presentarán por primeira vez en España traballos do cineasta de culto Steve Polta.