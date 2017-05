Angrois.- Máis de 100 concellos en toda España reclaman a comisión parlamentaria

Máis de 100 concellos en toda España reclaman a constitución dunha comisión de investigación no Congreso dos Deputados para depurar eventuais responsabilidades políticas polo accidente do tren Alvia en Angrois, que deixou 80 mortos e 144 feridos.

Ao redor de 30 destas peticións foron apoiadas en municipios gobernados polo Partido Popular, mentres que outra trintena, aproximadamente, saíu adiante en corporacións presididas polo Partido Socialista, segundo recolle a listaxe completa sobre estas demandas que manexa a plataforma de vítimas, ao que tivo acceso Europa Press.

A asociación de afectados é a impulsora dun texto que tamén demanda unha comisión técnica para que determine as causas do sinistro. Unha vez solicitados máis dun centenar de apoios de consistorios por todo o conxunto estatal (39 en Galicia, á espera do seu debate en máis localidades), a plataforma fará unha entrega simbólica das mocións e declaracións institucionais este mércores 31 de maio na Cámara Baixa, cun documento dirixido, precisamente, á presidenta Ana Pastor, outrora ministra de Fomento.

Ademais, coincidindo con esta ocasión, os afectados polo descarrilamento na curva da Grandeira concentraranse ás 18,00 horas na praza das Cortes, onde contarán co respaldo de varios deputados de distintas formacións que xa confirmaron a súa asistencia.

Comprometeron a súa participación nesta nova mobilización das vítimas do Alvia o socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Fernando Navarro (Ciudadanos) e as diputadas de En Marea Yolanda Díaz (Esquerda Unida) y Alexandra Fernández (Anova).

CARTAS AOS PARLAMENTARIOS

A asociación, que agrupa á maioría das vítimas do accidente ocorrido en xullo de 2013, remitiu cartas a todos os parlamentarios nas que destacan que os máis de 100 gobernos municipais que lles apoian representan a 16 millóns de cidadáns.

Ao longo destes case catro anos desde a traxedia, primeiro o BNG e despois En Marea trataron de promover o debate no Congreso acerca da creación dunha comisión de investigación parlamentaria, pero só o partido instrumental no que se integran Podemos, Anova e Esquerda Unida logrou que se chegase a abordar a iniciativa, e foi rexeitada co voto en contra de PP e de PSOE.

A plataforma ve "difícil" de entender que os populares voten a favor ou se absteñan "no case cento por cento dos concellos" onde se abordou a súa petición pero que logo voten en contra da mesma proposta no Congreso.

Ademais de "totalmente incoherente", critican que "se está desatendendo a opinión dos representantes de 16 millóns de cidadáns, o que é unha actitude absolutamente antidemocrática". Así llo lembran as vítimas aos deputados do PP nalgunha das súas misivas.

Advírtenlle de que, en concreto, o Partido Popular só se negou nun dos 106 concellos á creación da comisión de investigación.

Ao PSOE, cunha argumentación case idéntica, dinlle que tamén é "difícil entender como o seu partido pode votar a favor en 103 ocasións e absterse en tres dos concellos e logo votar en contra da mesma proposta no Congreso".

Pero aos socialistas, ademais, lémbranlle que "recentemente o seu partido votou a favor de instar ao Goberno a crear estas comisións nas Cortes de Castela e León e no Parlamento galego".

Os MOTIVOS PARA AS COMISIÓNS

Os motivos para a creación de ambas as comisións son "claros" para a asociación de afectados. Así, sobre a de tipo técnico, apostan por "seguir a recomendación da Axencia Ferroviaria Europea e do Parlamento Europeo de que se faga unha investigación independente (...) xa que a que se fixo (CIAF) non o era, pois realizárona membros de Renfe e Adif, que son parte na causa".

Para xustificar a necesidade da comisión de investigación parlamentaria --a máis controvertida a nivel político--, apelan á "gravidade" e "a magnitude do accidente", que "implica" a empresas públicas estatais, así como as "contradicións e ocultacións" que aseguran que se están producindo neste caso.

"Consideramos que é imprescindible realizar unha comisión de investigación parlamentaria. O obxectivo é que se depuren as posibles responsabilidades políticas, dando así cumprimento ao artigo 52.1 do Regulamento do Congreso dos Deputados", inciden as vítimas.

Como "cidadáns con dereitos", defenden solicitar "algo moi democrático" e destacan que "só" buscan "saber a verdade para poder descansar en paz e minorar" o seu sufrimento. "Porque só a verdade evitará que unha catástrofe como está volva ocorrer", resolven.