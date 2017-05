Mari Paz, rumbo á Eurocopa

Repite na convocatoria de España e apunta á Eurocopa de Holanda como premio a unha espectacular campaña na que fixo 28 goles na Liga. A dianteira arousana Mari Paz Vilas volve estar entre as elexidas polo seleccionador Jorge Vilda tralo anuncio da convocatoria para o amigable do vindeiro 10 de xuño contra Brasil no estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.

Mari Paz Vilas celebra un gol co Valencia. | Fonte: valenciacf.com

A selección de Jorge Vilda apura a súa preparación para a vindeira Eurocopa, que terá lugar en Holanda do 16 de xullo ao 6 de agosto. Este martes, o técnico deu a coñecer as 20 futbolistas que se medirán á selección brasileña, e de novo aparece Mari Paz, tras ser titular e marcar no último amigable de España ante Bélxica (1-4) o pasado 8 de abril.

A arousana, de 29 anos, chega pletórica a este final de campaña, tras marcar dous goles na última xornada contra o Rayo Vallecano e ser terceira na Liga co Valencia. Mari Paz Vilas, terceira con 28 tantos na táboa de goleadoras por detrás de Jenni Hermoso (Barça) e Sonia Bermúdez (Atleti), aínda ten pendente disputar este sábado (12:30 horas) os cuartos de final da Copa da Raíña contra o Athletic en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Malia que de xeito intermitente, Mari Paz Vilas regresou á selección española a finais do 2015 trala chegada do novo seleccionador Jorge Vilda e tras tres anos de ausencia na etapa de Ignacio Quereda. A arousana ten aínda o récord de goles marcados nun partido, con sete tantos a Kazajistán no 2012.

Deste xeito, Galicia aspira a contar con dúas xogadoras na lista definitiva de 23 para a vindeira Eurocopa de Holanda, xa que ademáis de Mari Paz Vilas, dase por segura a presenza da capitá Vero Boquete, concentrada co PSG en Cardiff para disputar a final da Champions e ausente nesta convocatoria.

A lista de 20 xogadoras, con nove futbolistas do Barça e sete do Atlético de Madrid, é a seguinte:

Porteiras: Lola Gallardo (Atleti) e Sandra Paños (Barça).

Defensas: Andrea Pereira, Alexandra López e Mapi León (Atleti); Marta Torrejón e Leila Ouahabi (Barça), Irene Paredes (PSG) e Ivana Andrés (Valencia).

Centrocampistas: Vicky Losada, Mariona Caldentey e Alexia Putellas (Barça); Amanda Sampedro, Silvia Meseguer e Marta Corredera (Atleti) e Virginia Torrecilla (Montpellier)

Dianteiras: Mari Paz Vilas (Valencia) e Bárbara Latorre, Olga García e Jenni Hermoso (Barça)