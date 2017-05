O consello de Popular avalía este mércores o seu proceso de venda e a marcha da súa política de desinversións

O consello de administración de Banco Popular reúnese este mércores con obxecto de analizar o seu proceso de venda a unha das grandes entidades españolas, aínda que tamén abordará outras cuestións de relevancia, como a marcha da súa política de venda de activos.

Fontes da entidade indicaron a Europa Press que a reunión que celebrará o máximo órgano de goberno de Popular ten un carácter ordinario, pero ante a situación que atravesa o banco, que quere decidir o seu futuro antes do 10 de xuño, o consello avaliará a marcha do proceso de venda e explorará as diferentes alternativas estratéxicas ao seu alcance.

Na súa reunión deste mércores o consello continuará analizando o curso da súa política de desinversiones, que incluiría a próxima venda do 49% que posúe en WiZink, así como de Totalbank, a súa filial norteamericana, se se reciben boas ofertas por ambos os negocios.

TotalBank, con sede na cidade de Miami, é un banco comercial que opera no Sur do Estado de Florida (Estados Unidos) e conta con máis de 2.900 millóns de dólares en activos, así como con 18 sucursais situadas no condado de Miami-Dade.

VENDA EN BLOQUE.

Entre as diferentes alternativas estratéxicas ao alcance de Popular, unha venda 'troceada' do banco non está encima da mesa, pois impediría capturar o máximo valor pola entidade, indicaron a Europa Press en fontes do sector.

Isto implica que os interesados no negocio de pemes de Popular, o primeiro do sector cunha cota próxima ao 18%, deberán asumir tamén unha carteira de activos improductivos por importe de 37.000 millóns de euros --o 25% do total--.

Por tanto, a opción de segregar o negocio inmobiliario para ofrecerllo aos fondos voitre quedou totalmente descartada.

Entidades como Santander ou Bankia foron as que polo momento mostraron unha maior disposición por facerse co negocio de Popular, aínda que os interesados na fusión poderían variar en función de como avance o proceso, que aínda se atopa nunha fase temperá, lembraron a Europa Press en fontes financeiras.

A fusión coa entidade presidida por Emilio Saracho suporía alcanzar ou consolidar o liderado en España para calquera das principais entidades do país, polo que ningún dos grandes bancos descarta en rotundo a operación, polo menos de momento.

Polo momento, Popular non recibiu ningunha proposta concreta firme nin asumiu ningún compromiso, polo que neste escenario, non se descartaría por completo realizar unha ampliación de capital, tal e como afirmou o presidente da entidade, Emilio Saracho, durante a última xunta xeral de accionistas.

COCOS.

No foco das negociacións sobre a posible adquisición de Popular atoparíase a conversión en accións de dúas emisións de bonos convertibles continxentes ou 'Cocos' --como se coñece este instrumento de débeda na xerga financeira-- realizadas por Popular, que suporían unha inxección de capital por importe 1.250 millóns de euros.

A primeira das emisións, de 500 millóns de euros, data de 2013 e conta cun 'high trigger' --o nivel de capital por baixo do cal os 'Cocos' se converterían obrigatoriamente en accións-- do 5,125%, mentres que a segunda colocación, por importe de 750 millóns de euros, efectuouse en 2015, cando o limiar de conversión fixouse no 7%.

A peche do primeiro trimestre o cociente de capital total de Popular situouse en 11,91%, mentres que o cociente 'CET1 phased in' do banco alcanzou o 10,02% e o cociente 'CET1 fully loaded' situouse nesta data no 7,33%.

Ambas as emisións supoñen á entidade presidida por Saracho uns custos anuais de 119,375 millóns de euros en concepto de intereses, xa que a emisión de 2013 conta cun cupón do 11,5%, mentres que a de 2015 outorga un interese do 8,25%. Neste sentido, Popular ten "intención de cumprir os seus compromisos" cos seus bonistas, lembran fontes da entidade.

A VENDA PODERÍA REVALORIZAR UN 38% A ACCIÓN DA ENTIDADE

Ante estas dúas posibilidades, o analista de XTB Joaquín Carballos indicou a Europa Press que se os rumores do mercado apuntan cara a unha operación corporativa con algún dos seus competidores, a acción de Popular podería repuntar ata a contorna dos 0,9 euros, fronte á cotización actual na contorna de 0,65 euros, o que implicaría unha revalorización do 38%.

Pola contra, se gañase peso a opción dunha ampliación de capital, o analista prognostica que os títulos do banco poderían volver aos 0,6 euros, o que suporía rexistrar novos mínimos históricos.