Feridas catro persoas nun choque en Soutomaior (Pontevedra) e dúas nunha colisión en Curtis (A Coruña)

Unha colisión entre tres vehículos rexistrada en Soutomaior (Pontevedra) saldouse na noite do martes con catro persoas feridas, mentres que houbo dous feridos nun choque en Curtis (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o primeiro accidente rexistrouse sobre as 21,45 horas do martes na Avenida de Castelao, na poboación de Arcade, no municipio de Soutomaior.

Tras o aviso de Urxencias Sanitarias, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou os Bombeiros do Morrazo e á Guardia Civil de Tráfico. Os feridos foron levaron a un centro hospitalario.

PERSOA EXCARCERADA

Por outra banda, unha persoa tivo que ser excarcerada polos bombeiros tras chocar o seu vehículo contra outro no municipio de Curtis na tarde do martes.

Segundo sinalou o 112, a vítima tivo que ser evacuada no helicóptero medicalizado con base en Santiago, mentres que no segundo vehículo implicado dúas persoas resultaron feridas leves.

O accidente ocorreu sobre as 17,55 horas do martes no quilómetro 661 da estrada N-634. Tras o aviso dun particular o CAE 112 Galicia informou o sinistro a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Betanzos e á Guardia Civil de Tráfico. O GES de Curtis tamén participou no operativo.