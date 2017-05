Os viaxeiros aloxados en establecementos rurais galegos creceron un 79% en abril grazas á Semana Santa

Os viaxeiros aloxados nos establecementos galegos de turismo rural aumentaron un 79,4% durante o mes de abril, en comparación cun ano antes, grazas á influencia da Semana Santa.

Turismo Rural en Lleida | Fonte: Europa Press

Segundo os datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística, durante o cuarto mes do ano pasaron por este tipo de aloxamentos 20.240 viaxeiros, 8.959 máis que en abril de 2016.

Esta cifra está influenciada pola celebración da Semana Santa, que en 2016 afectou os datos do mes de marzo, mentres que este ano tivo lugar en abril.

Dos viaxeiros, a maior parte --15.872-- eran procedentes de España, mentres que 4.369 residían no estranxeiro.

En canto ás pernoctacións en aloxamentos rurais, estas alcanzaron as 38.702, case 23.000 máis que hai un ano, o que supón un crecemento do 145,8%. A estancia media foi de 1,91 días, fronte aos 1,4 días de abril de 2016.

Durante o cuarto mes do ano, os aloxamentos rurais galegos rexistraron unha ocupación media do 20,37% das súas prazas (do 35,84% en fin de semana) e do 22,8 por cento das súas habitacións.

APARTAMENTOS E CÁMPINGS

Os apartamentos turísticos galegos aloxaron durante o mes de abril a 12.618 viaxeiros, o que supón un 90% máis que os 6.628 aloxados hai un ano.

As pernoctacións, pola súa banda, ascenderon a 33.945, un 97,8% máis. A estancia media foi de 2,69 días, superior aos 2,59 días de media de abril do pasado ano.

Finalmente, os cámpings galegos aumentaron un 136% a súa cifra de viaxeiros, ata os 6.222; e un 111,8% as pernoctacións rexistradas, ata as 15.739. A estancia media nestes establecementos baixou lixeiramente, ata os 2,53 días.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, as pernoctacións realizadas en aloxamentos turísticos extrahoteleiros (apartamentos, cámpings, aloxamentos de turismo rural e albergues) superaron os 9,7 millóns en abril, mes no que se celebrou a Semana Santa, o que supón un 41,2% máis con respecto ao mesmo mes do ano anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

En abril, as pernoctacións de residentes disparáronse un 96,2% e as de non residentes creceron un 15,8%. A estancia media situouse en 4,2 pernoctacións por viaxeiro, segundo os datos provisionais do INE.

Durante o primeiro cuadrimestre, as pernoctacións aumentaron un 8,2% respecto ao mesmo período do ano 2016.

Ao celebrarse a Semana Santa en abril e o ano pasado en marzo, o INE analiza os datos do bimestre. Neste período, as pernoctacións extrahoteleiras aumentaron un 10,9% respecto ao mesmo período de 2016, cun crecemento das pernoctacións dos residentes do 16%, e do 8,2% no caso das do non residentes.

As pernoctacións dos residentes alcanzaron os 4,29 millóns en abril, cun total de 1,42 millóns de viaxeiros; mentres que as dos procedentes da Unión Europea (excluída España) alcanzaron os 4,8 millóns, con 784.942 viaxeiros. Do resto do mundo, rexistráronse 623.090 pernoctacións, con 136.880 viaxeiros.

As pernoctacións nos apartamentos turísticos aumentaron un 27,7% en abril, cun 77% máis de pernoctacións dos residentes, mentres que as do non residentes subiron un 15,6% neste tipo de establecemento. A estancia media baixou un 7,3% respecto de abril de 2016, con 5,1 pernoctaciones de media por viaxeiro.

En abril, ocupáronse o 36,3% das prazas ofertadas por apartamentos turísticos, un 9,8% máis que no mesmo mes de 2016. O grao de ocupación foi do 40,4% en fin de semana, un 11,4% máis.

En canto aos cámpings, as pernoctacións aumentaron un 62,2% en abril, cun 14,8% máis de pernoctacións de non residentes e un aumento do 120,2% das de residentes.

Do seu lado, as pernoctacións nos aloxamentos de turismo rural aumentaron un 83,2% en abril, cun repunte do 107,6% das pernoctacións de residentes e un 27,6% máis das de non residentes. A ocupación foi do 22,7% das prazas, crecendo un 73,9% respecto de abril de 2016. O grao de ocupación en fin de semana foi do 40,3%, un 60,5% máis.

En canto aos albergues, as pernoctacións incrementáronse un 27,9% en abril, tras subir un 37,7% as realizadas polos residentes e un 10,2% as de non residentes. Ocupáronse o 31,9% das prazas, un 25,5% máis, e o grao de ocupación en fin de semana alcanzou o 39,6%, cun aumento do 24%.