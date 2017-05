A protesta por clausura dun local okupa en Santiago sáldase con 6 axentes feridos e danos materiais

A Policía Nacional confirmou este mércores que a protesta convocada en Santiago de Compostela polo desaloxo e tapiado por orde xudicial dun local okupa saldouse con seis axentes feridos e danos en material urbano e policial.

Gases lacrimóxenos no Casco Vello de Santiago nun enfrontamento entre policías e manifestantes polo peche dun centro social okupado

Segundo confirmaron a Europa Press fontes policiais, debido a enfrontamentos na protesta seis axentes resultaron feridos leves con lesións "de diversa consideración", pero o seu estado "non reviste gravidade".

Ademais, a protesta, levada a cabo sen autorización por non pedirse o permiso pertinente para a súa convocatoria, saldouse con danos en mobiliario urbano público e privado.

A Policía Nacional sinalou que, ademais, rexistráronse danos en furgóns policiais despregados no operativo, así como no material de dotación de individual de axentes.

Os disturbios rexistrados durante a protesta tamén ocasionaron danos en dous caixeiros automáticos, así como rotura de cristais e danos en terrazas de locais.

DETIDO

No marco da protesta, convocada para as 20,00 horas do martes en Porta do Camiño, foi detido un individuo polos delitos de desordes públicos e atentado contra axente da autoridade.

Este detido foi posto a disposición do xulgado de garda de Santiago na mañá deste mércores tras concluírse as dilixencias policiais.

Ademais, na mañá deste mércores celebrouse unha pequena concentración, sen incidencias, fronte ás dependencias da Policía Nacional en Santiago, cunha pancarta de apoio ao detido.

A protesta, na que houbo lanzamento de pelotas de goma e cargas, produciuse despois de que na mañá do martes a Policía Nacional procedese a cumprir unha orde xudicial de desaloxo e tapiado de edificio 'ocupado' na Algalia de Arriba, no centro histórico de Santiago, utilizado como centro social autoxestionado.

Por mor desa medida produciuse un enfrontamento entre axentes e membros do colectivo okupa que finalizou coa identificación de dúas persoas. A súa reacción foi convocar unha protesta ás 20,00 horas sen comunicalo ás autoridades.