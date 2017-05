A Subdelegación do Goberno na Coruña considera "proporcionada e adecuada" a resposta policial na tarde-noite do martes debido a unha protesta "non autorizada" convocada en Santiago de Compostela a raíz do desaloxo e tapiado por orde xudicial dun local okupa no centro histórico.

Incidentes na manifestación polo desaloxo da okupa Escarnio e Malidez | Fonte: galizacontrainfo

Deste xeito, fontes da Subdelegación do Goberno sinalaron a Europa Press que a resposta foi "proporcionada e adecuada en resposta á grave alteración" da orde pública "con perigo" para bens polo "lanzamento de botellas e outros obxectos". Respecto diso, as mesmas fontes destacaron que non fora comunicada a convocatoria da manifestación en Santiago ás autoridades pertinentes e, por tanto, non estaba autorizada.

Na protesta, celebrada a partir das 20,00 horas do martes, e segundo informan fontes do Goberno central, resultaron feridos seis axentes policiais, un manifestante foi detido por desordes públicas e atentado contra axente, e rexistráronse diversos danos en dous caixeiros, mobiliario urbano público e privado, así como en material policial --en furgóns e a dotación individual dalgúns policías--.

A protesta, na que houbo lanzamento de pelotas de goma e cargas, produciuse despois de que na mañá do martes a Policía Nacional procedese a cumprir unha orde xudicial de desaloxo e tapiado de edificio 'ocupado' na Algalia de Arriba, no centro histórico de Santiago, utilizado como centro social autogestionado.

Por mor desa medida produciuse durante a mañá un enfrontamento entre axentes e membros do colectivo okupa que finalizou coa identificación de dúas persoas. Posteriormente, convocouse unha protesta ás 20,00 horas do martes na que participaron 500 persoas e na que tiveron lugar cargas policiais, lanzamentos de pelotas de goma e de bengalas.