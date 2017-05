O Ministerio de Fomento "blindou" no seu Orzamento de 2017 o investimento necesario para terminar de construír as distintas liñas ferroviarias de Alta Velocidade actualmente en execución nos prazos comprometidos coas comunidades autónomas, segundo asegurou o titular do Departamento, Íñigo de la Serna.

Iñigo da Serna no debate de Orzamentos no Congreso | Fonte: Europa Press

"Os principais corredores contan con financiamento, teñen garantida o investimento suficiente para o ano 2017 e seguintes para cumprir cos prazos establecidos e comprometidos cos distintos territorios", asegurou o ministro durante o debate en pleno dos Orzamentos no Congreso.

Desta forma referiuse a a conclusión do AVE a Galicia, a 'Y' vasca, o AVE a Estremadura, o Corredor Mediterráneo ou o AVE a Estremadura, entre outras infraestruturas ferroviarias.

O Orzamento de Fomento para 2017 destinará 4.471 millóns de euros para o ferrocarril, que acapara así a metade (o 49,6%) do monto investidor total.

De la Serna ratificou na Cámara Baixa a súa "aposta prioritaria" por "completar a rede actualmente en execución", aínda que recoñeceu para iso foi previamente necesario "realizar unha nova planificación para adaptar os proxectos e pór en valor o esforzo xa realizado nos distintos corredores e garantir a viabilidade das liñas".

O ministro referíase así aos máis de sesenta contratos ferroviarios que estaban paralizados á súa chegada ao Ministerio por presentar distintos problemas técnicos e económicos, que se han ido liquidando nos últimos meses.

RECURSO AO INVESTIMENTO PRIVADO

Segundo De la Serna, Fomento, que acumula varios exercicios de descenso de promoción de obras, conta para 2017 cun Orzamento con "clara vocación investidora" dados os case 9.000 millóns de euros que presentan para investimentos. No entanto, recoñeceu que é unha cantidade que "tentará complementar con investimento privado".

O ministro detallou os proxectos que se acometerán en virtude das distintas emendas pactadas durante a tramitación dos Orzamentos no Congreso.

MÁIS INVESTIMENTO PARA CANARIAS

En canto a Canarias, indicou que os 181 millóns que xa tiña previsto recibir para as obras de estradas promovidas polo arquipélago, que xa supuñan un aumento do 86%, sumaranse 44 millóns máis para obras como o Eixo Norte-Sur de Forteventura ou o TF-5 de Tenerife.

No resto de comunidades, as emendas pactadas permitirán obras en róldaa Norte de Oviedo, na N-332 en Villajoyosa (Valencia) ou aumentar a dotación para conservación en Asturias.

No capítulo ferroviario, as emendas elevaron en 11 millóns o orzamento de investimento para a conexión AVE a Asturias, que xa tiña unha dotación de 167 millóns, distintas melloras nas Proximidades do País Vasco, e a licitación de dous tramos do AVE a Navarra (Villafranca-Peralta e Peralta-Olite).