Detido un mozo de Ourense con antecedentes por roubar nun vehículo e investigado por nove feitos similares

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un mozo de 19 anos como presunto autor da comisión dun delito de roubo con forza en interior dun vehículo estacionado nun garaxe comunitario da zona das Lagoas. O individuo é investigado por nove feitos similares.

Segundo informa a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención inícianse o 5 de setembro do ano pasado cando un cidadán acudiu a dependencias policiais para presentar denuncia por un feito que sucedeu entre o 30 de xullo e o 5 de setembro de 2016 cando persoas descoñecidas entraron no garaxe comunitario e, tras fracturar o portelo do seu vehículo, levaron varios obxectos do seu interior e causaron danos nos asentos traseiros xa que os forzaron para acceder ao maleteiro.

Axentes do Grupo de Investigación iniciaron as pescudas, e xunto coa Brigada Provincial de Policía Científica, identificaron ao presunto autor do feito, tras o que procederon á súa detención na mañá do 30 de maio, despois do que foi trasladado a dependencias policiais para continuar as dilixencias.

O detido é un home de 19 anos natural de Ourense, que fora arrestado por feitos similares en decembro de 2016. Quedou en liberdade con cargos tras pasar a disposición xudicial, segundo concreta a Policía Nacional.

O Grupo de UDEV da Comisaría Provincial de Ourense nas súas competencias de investigación e descubrimento de presuntos autores de delitos contra o patrimonio, "realiza un seguimento nos que pola súa natureza, modus operandi, zona horaria e lugar de actuación teñan un denominador común", segundo explican as mesmas fontes policiais.

DENUNCIAS

Neste caso relaciónanse denúncianas entre os meses de xullo e decembro de 2016 con delitos con roubo con forza en interior de vehículos estacionados tanto en vía pública como garaxes comunitarios en horas de madrugada, segundo indica a Comisaría de Ourense.

A Policía engade que o presunto autor é identificado por patrullas de Seguridade Cidadá nesa mesma franxa horaria e foi detido o mes de decembro de 2016 como presunto autor de roubo con forza en interior de vehículo de varios coches na zona da Ponte na que se lle ocuparon mandos de garaxe e chaves de distintos modelos de vehículos.

"Todo iso motiva que ao detido investígueselle por outro nove feitos similares ocorridos entre o 4 de xullo e o 23 de decembro de 2016", segundo conclúen as mesmas fontes policiais.