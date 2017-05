Contas ve necesaria unha reforma para liquidar o baleiro legal ante novas fórmulas para financiar campañas electorais

O conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, advertiu a "necesidade de facer unha reforma" para incluír dentro das normativas correspondentes o novo tipo de operacións que empregan formacións políticas para financiar as campañas electorais, como os microcréditos ou préstamos civís.

José Antonio Redondo | Fonte: Europa Press

Díxoo durante a súa comparecencia en comisión parlamentaria para render contas do informe de fiscalización de regularidade das contabilidades electorais correspondente ás eleccións ao Parlamento galego do 25 de setembro de 2016.

O informe analiza os gastos e ingresos do catro forzas que obtiveron representatividade na Cámara autonómica o pasado 25 de setembro (PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG), así como a subvención á que tiveron dereito, sen detectar incidencias de maior calado que algunhas de tipo formal (en canto á presentación de documentación) ou, precisamente, as relativas ás novas fórmulas de financiamento.

En concreto, sobre este último punto, relativo ao financiamento de En Marea, avisa de que "mentres non sexan devoltos devanditos préstamos civís" non se pode obter "evidencia suficiente da realidade do compromiso de devolución", polo que Contas considera que "se trata de simples doazóns".

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, na súa quenda, reivindicou ser a única organización que non recorreu aos bancos para facer fronte á campaña e comprometeu "corrixir" e "mellorar" esas "incidencias observadas", ao mostrar o seu convencemento sobre que "a fórmula é boa".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)