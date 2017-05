Arquivos públicos para que non pase coma cos contratos de Marcial Dorado

O sindicato máis numeroso na administración autonómica denuncia que o Goberno está a saltar a lei que o propio PPdeG promoveu non hai tanto. En 2015 o Parlamento galego aprobou a Lei de Arquivos que establece a creación dun arquivo en cada consellería e nos organismos con personalidade xurídica propia.



A CIG alerta que a novo organigrama da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA); axencia que move e produce ao ano miles e miles de documentos, non prevé arquiveiros. O sindicato denuncia que o Goberno di que non hai cartos para crear esas prazas, mentres “si que hai dispoñibilidade orzamentaria para seguir pagando a empresas externas a xestión documental de varios departamentos e facer macrocontratos con Severiano Gestión, Boquete, David Mudanzas, etc.”.



A central reclama “unha xestión documental axeitada e non un mero almacenamento en naves de empresas privadas ou o que é peor perdas masivas ou eliminacións incorrectas”.



A CIG argumenta tamén que estes días saíron na prensa “problemas gravísimos de xestión de arquivos en Xustiza, no Concello de Lugo, na Deputación de Ourense”, mentres que na Xunta case ninguén recorda os famosos “papeis de Feijoo”, “aqueles contratos de Sanidade con Marcial Dorado que se perderan nun colexio de Vigo, e que ninguén quixo nin puido investigar”.



Arquivo dos xulgados coruñes en 2016 | Fonte: CIG