A conselleira do Mar, Rosa Quintana, manifestou que o Laboratorio de Biotoxinas Mariñas situado en Vigo, está "preparado" para acoller tamén, unha vez iniciado o 'Brexit', o laboratorio de seguimento de contaminantes virales e bacteriolóxicos dos moluscos bivalvos do Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, actualmente en Reino Unido.

Rosa Quintana no Forum Europa en Vigo. | Fonte: Europa Press

Nun almorzo informativo do Fórum Europa Tribuna Galicia, celebrado este mércores no Pazo Os Escudos, na cidade olívica, a conselleira puxo en valor que o laboratorio galego é un centro de control "con recoñecemento a nivel internacional", e asegurou que está "capacitado" para que o centro británico poida trasladarse.

Con este obxectivo, indicou que a Xunta xa deu o paso de comunicar aos ministerios de Sanidade e de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente a súa intención de solicitar a instalación dese centro europeo de referencia na cidade de Vigo.

Neste sentido, apuntou que Galicia se está "preparando" xa de face ao proceso de saída de Reino Unido da Unión Europea, un proceso "longo" no que a comunidade galega, dixo, "non pode permitirse esperar para empezar a traballar e ver como --argumenta a súa-- posición".